Szefowa MEN uhonorowała nauczycielkę prestiżową nagrodą. „Gratulujemy wyjątkowego osiągnięcia”

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało w czwartek 26 lutego, że Barbara Nowacka w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie uhonorowała Ewę Drobek prestiżową nagrodą – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Resort przypomniał, że „to pierwsza w historii polska nauczycielka, która znalazła się w najlepszej dziesiątce konkursu Global Teacher Prize 2026, nazywanego »nauczycielskim Noblem«”.

Ewa Drobek uhonorowana przez MEN medalem. „Gratulujemy wyjątkowego osiągnięcia”

„Gratulujemy wyjątkowego osiągnięcia” – podsumowało MEN. Ostateczne wyniki ws. World Teacher Prize zapadły na początku lutego. Wygrała Rouben Nagi z Indii. Drobek dwa tygodnie temu komentowała, że mimo tego, że nie wygrała prestiżowego konkursu to „z Dubaju wraca z tak wieloma doświadczeniami, kontaktami i nowymi umiejętnościami, że prawdziwie czuję się jak zwycięzcą”.

„Nauczyłam się tutaj i doświadczyłam ogromnie dużo pozytywnej energii i zamierzam ją rozsiewać po Polsce jeszcze przez kilka lat. Dziękuję wszystkim za wsparcie i ogromne, narodowe trzymanie kciuków. Jestem wdzięczna za każdą dobrą myśl i słowo. Być może, to pierwszy mały kamyczek, który będzie początkiem lawiny, która zmieni postrzeganie nauczycieli w Polsce i zbuduje podwaliny do szczerej i potrzebnej rozmowy o zmianach w edukacji” – podkreśliła polska nauczycielka.

Polska nauczycielka o nagrodzie Global Teacher Prize 2026 dla zwycięzczyni Rouble Nagi

„Ogromne gratulacje dla Rouble Nagi, zwycięzczyni Global Teacher Prize 2026. Nagroda finansowa poszła tam, gdzie jest prawdziwie potrzebna. A sama Rouble, jest niezwykłym, wspaniałym nauczycielem, który inspiruje miliony dzieci i młodzieży w Indiach” – podsumowała Drobek.

