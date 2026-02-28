Będą nowe zasady przyznawania punktów przy rekrutacji do przedszkoli? MEN milczy ws. pomysłu

Poseł KO Jarosław Wałęsa wysłał 15 kwietnia 2025 r. do szefowej MEN interpelację ws. zasad przyznawania punktów w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych. Polityk Koalicji Obywatelskiej podkreślił w niej, że „z rosnącym niepokojem obserwuje sytuację związaną z procesem rekrutacji dzieci”.

„Coraz więcej rodziców uchyla się od obowiązku szczepień ochronnych swoich dzieci, co nie tylko naraża ich zdrowie, ale również stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa innych dzieci uczęszczających do tych placówek” – podkreślił Wałęsa. Poseł KO „zwrócił się z prośbą o rozważenie wprowadzenia zmian w systemie rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych, polegających na premiowaniu dzieci, które zostały objęte obowiązkowym kalendarzem szczepień ochronnych”.

Szczepione dzieci będą premiowane przy rekrutacji do przedszkoli?

„Szczepienia ochronne to jedno z najskuteczniejszych narzędzi zapobiegania poważnym chorobom zakaźnym. Dzięki osiągnięciom nauki w tej dziedzinie znacząco ograniczono liczbę zachorowań i zgonów z powodu wielu chorób, które wcześniej stanowiły ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Mimo to, w ostatnich latach obserwujemy niepokojący wzrost liczby rodziców rezygnujących ze szczepień swoich dzieci” – argumentował Wałęsa.

Poseł KO tłumaczył, że „przedszkola to miejsca, w których dzieci mają ze sobą bliski i częsty kontakt, co znacznie zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, dlatego tak istotne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych, które – bez wykluczania żadnego dziecka do prawa do edukacji – będą jednocześnie wspierać rodziców dbających o zdrowie swoje i innych”.

MEN zwleka z reakcją. Termin udzielenia odpowiedzi przekroczono o 289 dni

Wałęsa zauważył, że takich rozwiązań „brakuje w ogólnokrajowych kryteriach rekrutacyjnych do placówek edukacyjnych”. Polityk Koalicji Obywatelskiej zapytał, czy MEN rozważa nakreślony przez niego pomysł i jaki jest ewentualnie przewidywany termin wdrożenia tego rozwiązania. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy resort współpracuje z Ministerstwem Zdrowia w zakresie promocji szczepień ochronnych, m.in. poprzez mechanizmy rekrutacyjne ujęte w przepisach ustawowych.

Na koniec poseł KO chciał się dowiedzieć „jakie działania planuje podjąć MEN w celu zapewnienia jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci w przedszkolach, szczególnie w kontekście zapobiegania chorobom zakaźnym”. Zgodnie z regulaminem Sejmu odpowiedź na interpelację powinna nastąpić do 21 dni od jej otrzymania. Resort 14 maja 2025 r. poprosił o przedłużenie terminu odpowiedzi, ale od tego czasu nie było reakcji. Termin przekroczono o 289 dni.

Czytaj też:

Nowa ocena w polskich szkołach? Nieoczekiwana decyzja MENCzytaj też:

Duża zmiana w polskich szkołach? MEN reaguje na sondaż „Wprost”. „Ten postulat wybrzmiewa”