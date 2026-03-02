Nowy zakaz w polskich szkołach? „To dekoncentruje uczniów”

Decyzja Australii o wprowadzeniu zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia wywołała dyskusję, która przetacza się przez świat. Jej echa są słyszalne także w Polsce. W ubiegłym tygodniu Koalicja Obywatelska przedstawiła założenia poselskiego projektu ustawy, który ogranicza dostęp dzieci i młodzieży do social mediów.

– Widzimy, jak wiele szkód wyrządza dzieciom nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych i telefonów komórkowych. Państwu brakuje narzędzi i realnej sprawczości w tym obszarze, dlatego nie możemy pozostać obojętni – mówiła w Sejmie minister edukacji Barbara Nowacka.

Z kolei Monika Rosa, szefowa komisji ds. dzieci i młodzieży, podkreśliła, że u podstaw nowych regulacji leży przede wszystkim odpowiedzialność – zarówno dorosłych, jak i wielkich platform cyfrowych.

Nowy zakaz w polskich szkołach? „Smartfon podczas lekcji powinien pozostawać wyłączony”

Jak podał „Dziennik Gazeta Prawna”, propozycja KO opiera się na kilku filarach. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych miałby obejmować dzieci do 15. roku życia, a wiek użytkowników byłby weryfikowany za pomocą Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej.

Co ważne, w projekcie pojawia się także wzmianka o ogólnokrajowym zakazie używania telefonów na lekcjach w podstawówkach. Obecnie – mimo że nie ma takiej odgórnej zasady – szkoły mogą wprowadzać tego typu ograniczenia w statutach.

Głos w sprawie zabrała m.in. wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Urszula Woźniak w rozmowie z „DGP” podkreśliła, że potrzebne są wyraźne regulacje, jeśli chodzi o korzystanie ze smartfonów w szkołach. Jak dodała, zauważalny jest wzrost liczby incydentów, kiedy dzieci nagrywają przebieg lekcji czy transmitują je online. – Smartfon podczas lekcji powinien pozostawać wyłączony. Dekoncentruje uczniów i absolutnie nie służy nauce – oceniła Woźniak.

Czytaj też:

Edukacja zdrowotna obowiązkowa? Polacy dali MEN cenną wskazówkę. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

MEN szykuje rewolucję? Resort Nowackiej czeka na raport. Są przecieki