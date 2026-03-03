Szefowa MEN o „mocnym przestawieniu przedmiotu”. „Zmieni nazwę i trochę formułę”

Barbara Nowacka została zapytana w TVP info, czy „nie żałuje decyzji, że w ramach edukacji dla bezpieczeństwa w podstawówce nie będzie szkoleń ze strzelectwa”. Szefowa MEN wyjaśniła, że nigdy czegoś takiego nie było, tylko „przygotowanie do strzelania, które według nauczycieli niewiele wnosiło”. Nowacka mówiła o wprowadzeniu na lekcjach wf. modułu ćwiczeń, które mogą być przygotowujące do działań proobronnych.

– Wprowadziliśmy przedmiot „Edukacja z wojskiem”, natomiast nie udajemy, tylko na tyle zmieniamy ten przedmiot, żeby on dawał realne działania, więc strzelane jest w szkołach ponadpodstawowych, a w szkołach podstawowych po prostu nie ma tzw. przygotowania do strzelania – powiedziała minister edukacji narodowej. Nowacka doprecyzowała, że to rozwiązanie było za czasów PiS „i się po prostu nie sprawdziło”.

Szefowa MEN o edukacji dla bezpieczeństwa. Zmiany w przedmiocie „Edukacja z wojskiem”

– To jest informacja od nauczycieli praktyków. To oni są dla nas wyznacznikiem. Jest przygotowana nowa podstawa programowa z tegoż przedmiotu, który zmieni nazwę i trochę formułę na bardziej przystosowaną do działań proobronnych i będą tam rzeczy prawdziwe, a nie udawane, potrzebne młodzieży, począwszy od przeciwdziałania cyberzagrożeniom przez kwestie dotyczące rozpoznawania zagrożeń i odpowiedniego reagowania – mówiła szefowa MEN.

Nowacka zaznaczyła, że „bardzo przestawiany jest przedmiot na coś, co większość zna jako Przysposobienie Obronne”. Minister edukacji narodowej chwaliła konsultacje z MON. Wyjaśniała, że resort dostał sygnały, aby działać w sposób systemowy. Zdaniem Nowackiej program „Edukacja z wojskiem” „fantastycznie się sprawdził”. – To pierwszy raz w historii od lat, żeby żołnierze prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, kolejna edycja za chwilę – zakończyła.

