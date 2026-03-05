Nawiązanie do popularnego żartu na próbnej maturze. Wiceszefowa MEN odbija piłeczkę

5 marca o godz. 9 szkoły mogły przeprowadzić próbną maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Uwagę internautów przykuło zadanie 28. Polecenie brzmiało: „Rysunek drwala składa się z sześciu obszarów ponumerowanych liczbami od 1 do 6 (zobacz rysunek). Każdy z tych obszarów należy pokolorować jednym z siedmiu kolorów w taki sposób, aby każde dwa obszary graniczące ze sobą miały różny kolor”.

„Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wszystkich takich sposobów pokolorowania drwala jest: A. 7*65, B. 73*63, C. 7*6, D. 7*6*5*4*3*2”. Za poprawne udzielenie odpowiedzi można było otrzymać jeden punkt. Internauci błyskawicznie ocenili jednak, że autorzy arkusza puścili do nich oko. Chodzi o żart, zgodnie z którym na przestrzeni lat spada poziom trudności zadania, aby w końcu jedynym wymaganiem od maturzysty było „pokolorowanie drwala”.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceszefowa MEN wyjaśniała, że „to zadanie z kombinatoryki, które może rozwiązać”. – Nie znałam wcześniej tego zadania, nie znam jego autora, ale ubawiło mnie to nawiązanie do popularnego dowcipu. Dla mnie najważniejszy jest poziom merytoryczny – dodała Katarzyna Lubnauer. Wiceminister edukacji narodowej zapytała, czy byłoby lepiej „gdyby to był domek z kominem i płotek w szczebelki”.

Wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Obrębski tłumaczył z kolei, że „inspiracją dla autorów zadania było twierdzenie o czterech barwach, które przez wiele lat pozostawało nieudowodnione i stanowiło istotne wyzwanie dla matematyków”. To nie pierwszy raz, kiedy internauci zauważyli żartobliwe nawiązanie na próbnej maturze. W 2024 r. w arkuszu z j. angielskiego dostrzegli nawiązanie do „Konia z Valony”.

