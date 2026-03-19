Jest decyzja szefowej MEN, nauczyciele z wyższymi pensjami. ZNP grzmi

To, iż nauczyciele mają niskie pensje, jest wiedzą powszechną wśród Polaków. Niewielu z nich uważa jednak, że to najbardziej palący problem, z jakim mierzy się obecnie szkoła – tylko 10 proc. z nich wskazało niskie wynagrodzenia pracowników oświaty jako temat, którym ministerstwo edukacji narodowej winno zająć się priorytetowo. Tak wynikało z sondażu, który przeprowadzony został przez ekspertów z Opinii24 (na zlecenie rozgłośni RMF FM).

Z dniem 19 marca (środa) media obiegła wieść, która przypadnie do gustu belfrom z całej Polski – ich zasadnicze, minimalne wynagrodzenia wzrosną od 151 do 186 zł brutto. To, o ile więcej pieniędzy otrzymywać będzie dany pracownik oświaty, zależy od stopnia jego awansu zawodowego i grupy zaszeregowania – zaznaczyło źródło.

Oto szczegóły

O zatwierdzeniu nowelizacji rozporządzenia (podpisały ją dwie ministry – Barbara Nowacka i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej) ws. wynagrodzeń nauczycieli poinformowała rzeczniczka prasowa MEN – Ewelina Gorczyca.

Belfrzy, którzy obronili magistra i mają przygotowanie pedagogiczne (jak podkreśla PAP, grupa ta jest najliczniejsza – stanowi dziś ok. 95 proc. wszystkich nauczycieli), od 1 stycznia 2027 roku mogą liczyć na, kolejno: nauczyciel początkujący – wynagrodzenie 5308 zł, mianowany – 5469 PLN i dyplomowany – 6397 (wszystkie podane kwoty są kwotami brutto).

Są jednak tacy, którzy mają tylko licencjat, obronionego inżyniera lub magistra – ale bez przygotowania pedagogicznego. Ci mogą liczyć na pensje, kolejno: nauczyciel początkujący – 5178 zł brutto, mianowany – 5311 zł brutto i dyplomowany – 5567 zł brutto. PAP przypomniał, że kwota bazowa w budżecie na 2026 rok wynosi 5597,86 zł.

Jest komentarz ZNP

Co na to Związek Nauczycielstwa Polskiego? „Wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 3 proc. jest jedynie waloryzacją wynagrodzeń, a nie podwyżką” – brzmi stanowisko ZNP, którego przewodniczącym jest Sławomir Broniarz.

Barbara Nowacka odejdzie z MEN? Tusk szykuje zmiany w rządzie

Ta ocena zniknie ze szkół? Polacy podpowiadają MEN. Miażdżące wyniki sondażu dla „Wprost”