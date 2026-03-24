Nauczyciele chcą kamer w klasach. „Klapki spadłyby rodzicom z oczu”

Szkolna rzeczywistość i zachowanie uczniów potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych pedagogów. Jednym z nich jest Tomasz z Trójmiasta, który zwraca uwagę na szereg problemów, z jakimi musi mierzyć się w codziennej pracy. – Jestem nauczycielem z kilkunastoletnim stażem w zawodzie, naprawdę niejedno już widziałem. Niewybredne rówieśnicze żarty czy zachowania, które skutkują wpisywaniem uwag, są bardzo powszechne, szczególnie w starszych klasach – opowiada dziennikarzom portalu eDziecko.pl.

Pedagog zwraca uwagę na to, że gdy o zachowaniu uczniów próbuje porozmawiać z rodzicami, słyszy, że „to niemożliwe, by ich dziecko zachowywało się w ten sposób”. Jak dodaje, rodzice potrafią dodatkowo oskarżyć go o to, że skoro nie potrafi zapanować nad swoimi uczniami, to „widocznie kiepski z niego nauczyciel”. Zaznacza, że w takich sytuacjach doskonale sprawdziłby się monitoring – nauczyciel miałby dowód, który mógłby przedstawić rodzicowi. – Myślę, że gdyby niektórzy rodzice zobaczyli, co wyprawia ich dziecko, przysłowiowe klapki spadłyby im z oczu – stwierdza.

Uczniowie pod okiem kamer. UODO nie jest na nie

Pomysł budzi jednak poważne wątpliwości – kluczową sprawą są w tej sytuacji przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz prawa oświatowego.

Jak wskazuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, czyli instytucja odpowiedzialna za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Polsce, co do zasady kamery w klasach nie są dozwolone. Istnieją jednak pewne wyjątki.

Monitoring może zostać wprowadzony wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, czyli wtedy, gdy występuje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, pracowników czy mienia szkoły, a inne środki okazują się niewystarczające.

„Decyzja o ewentualnym stosowaniu monitoringu powinna być podejmowana ze szczególną roztropnością, przy zachowaniu zasad proporcjonalności i poszanowania konstytucyjnego prawa do prywatności” – podkreśla UODO.

W praktyce oznacza to, że szkoła musi między innymi „wykazać, że istnieją realne i bieżące zagrożenia dla bezpieczeństwa osób lub mienia wymagające zastosowania monitoringu”, ale także

przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych osobowych zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz skonsultować decyzję z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. Sam monitoring musi być odpowiednio oznaczony.

A co na to rodzice?

Redakcja serwisu Gazeta.pl zapytała rodziców, co uważają na temat wprowadzenia monitoringu do klas. Zdania są podzielone.

– Z jednej strony to dobre posunięcie, bo rodzic może sprawdzić, co się dzieje, w razie wątpliwości. Ale sama nie wiem, czy ja bym chciała być tak nagrywana jako uczeń – stwierdza w rozmowie z dziennikarzami pani Kamila, mama trójki synów. Dodaje, że osobną kwestią jest perspektywa nauczyciela; nie wszyscy chcieliby być nagrywani w momencie wykonywania swojej pracy.

Pomysł spodobał się pani Aldonie, która również jest mamą ucznia. – Jestem „za”, to dobre wyjście dla bezpieczeństwa i uczniów, i nauczycieli, ale też taki „straszak” – dodaje.

Zdaniem pani Kamili dobrze byłoby wprowadzić monitoring do żłobków i przedszkoli – wtedy „najbardziej bezbronne dzieci” byłyby bardziej chronione.

Czytaj też:

Edukacja włączająca pod ostrzałem. „Dziecko rzuciło krzesłem”Czytaj też:

Za dużo wolnego uczniów? Rodzice „wywołują” MEN. „Szkoły teraz więcej nie ma, niż jest”