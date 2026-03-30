Wotum nieufności dla szefowej MEN? Wiceprezes PiS zdradził, jaka będzie reakcja

Mariusz Błaszczak został zapytany przez słuchacza Radia Zet „kiedy wotum nieufności dla szefowej MEN Barbary Nowackiej”. – Na razie mamy wotum nieufności dla minister Hennig-Kloski, zresztą przygotowany razem z Konfederacją – powiedział wiceprezes PiS. Błaszczak zaprzeczył, że doszło do pojednania Jarosława Kaczyńskiego ze Sławomirem Mentzenem. – Inicjatywa. To Konfederacja zwróciła się z taką propozycją i my doszliśmy do wniosku, że tak – wyjaśnił.

Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że nie chodzi o poprawę relacji między partiami. – Ja myślę, że ja mam bardzo dobre relacje, na przykład z przewodniczącym klubu parlamentarnego Konfederacji Grzegorzem Płaczkiem. Bardzo się cieszę z tego, że taka inicjatywa ma miejsce – podkreślił Błaszczak. Wiceprezes PiS zastanawiał się, w jakim stopniu ten ruch okaże się skuteczny.

Szefowa MEN powinna opuścić rząd? Mariusz Błaszczak o wniosku ws. Pauliny Hennig-Kloski

Błaszczak przypomniał, że do odwołania minister klimatu i środowiska konieczne jest również poparcie części posłów koalicji rządzącej. – Nawet w sytuacji, w której tak fatalnym ministrem jest Hennig-Kloska, jeszcze dokonała podziału w Polsce 2050 – powiedział szef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Błaszczak zastrzegł jednak, że nie stoi po stronie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. – Ja jestem po stronie Polski, Rzeczypospolitej Polskiej – zakończył wiceprezes PiS.

Jeśli chodzi o Nowacką, to w sondażu dla „Wprost” została uznana za najgorszego ministra w rządzie Donalda Tuska. Minister edukacji narodowej wskazało 10,3 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu uplasowali się wspólnie szef MSZ Radosław Sikorski wraz z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. Obaj otrzymali 6,9 proc. wskazań. Na czwartym miejscu respondenci wymienili Hennig-Kloskę, która otrzymała 5,9 proc. głosów.

Czytaj też:

Czarnek bez ogródek ws. szefowej MEN. „Powinna się natychmiast podać do dymisji”Czytaj też:

Dymisja szefowej MEN? Donald Tusk z jasną deklaracją