Okres przedświąteczny spędzają w pracy. Reszta oświaty już ma wolne

O tym, jak wymagająca i wyczerpująca jest praca w przedszkolu wiedzą tak naprawdę tylko nauczyciele i wychowawcy pracujący w takich placówkach. O kulisy takiej pracy zapytał kilku z nich portal Strefa Edukacji.

Nauczyciele przedszkoli okres przedświąteczny spędzają w pracy

Marta, nauczycielka przedszkolna z woj. kujawsko-pomorskiego zdradza w rozmowie z portalem, że tak jak większość kadr nauczycielskich ma już w okresie przedświątecznym wolne, tak pracownicy przedszkoli jeszcze nie. Jak przyznaje, ludzie mają problem z docenieniem ich pracy i traktują jak coś kompletnie naturalnego. Przedszkola są i mają pracować.

Kiedy nauczyciele szkolni mogą złapać oddech, pospać dłużej, pobyć z rodziną i na chwilę odciąć się od obowiązków, my dalej działamy. Nie chodzi o zazdrość, ale o zwykłe zmęczenie i poczucie, że nasza praca jest traktowana jakoś coś oczywistego – mówi nauczycielka.

Jak dodaje, zajmowanie się dziećmi w wieku przedszkolnym wymaga znacznie większej koncentracji, co wpływa też na ograniczony czas odpoczynku dla kadry. W przedszkolu „nie ma chwili na luz”.

Inna nauczycielka przedszkolna zawraca uwagę na inne niedogodności: brak ferii, wakacji, zwiększone pensum i nieproporcjonalnie większa odpowiedzialność za te same pieniądze.

Praca nauczycieli przedszkoli wciąż niedoceniana

Rodziny nauczycieli przedszkolnych także zauważają ich zaangażowanie w okresach świątecznych i nie mają wątpliwości, że jest to praca pełna poświęcenia. Pan Dariusz, mąż jednej z nich zwraca uwagę, że jego żona pracuje we wszystkie dni, w których nauczycieli szkół tego nie robią, w tym Wielki Czwartek i Wielki Piątek.

Co więcej, rozmówca portalu oburza się na fakt, że „nauczyciele przedszkola wciąż są traktowani jako ci drugiej kategorii i przywołuje określenie „przedszkolanki”, które jest używane nawet przez najwyższe władze państwowe i samorządowe. Jego zdaniem to dowód na skalę ignorancji na najwyższych szczeblach.

Nie w każdym przedszkolu trzeba pracować w okresie przedświątecznym

Jednak nie dla wszystkich brak wolnego w okresie przedświątecznym jest problemem. Inna rozmówczyni portalu mówi wprost, że sama się zgodziła na takie warunki i nie narzeka na nie. Jak dodaje, za pracę w takie dni nauczyciele przedszkolni otrzymują potem wolne w czasie, gdy zazwyczaj nauczyciele szkół muszą pracować.

Nie jest to jednak obligatoryjne, wiele zależy od reguł obowiązujących w danej placówce. I tak w niepublicznym przedszkolu system pracy może opierać się o założenia Kodeksu Pracy, a nie Karty Nauczyciela.

Kolejna rozmówczyni portalu, nauczycielka przedszkola z Mazowsza widzi pewną niesprawiedliwość w tym, że pracownicy przedszkolni nie mają wolnego wtedy, gdy większość oświaty już zajmuje się pieczeniem mazurków. Ale widzi też drugą stronę medalu i pyta retorycznie, co niby w takim razie mają robić rodzice, którzy też w te dni muszą iść do pracy.

Inne zapytane przedstawicielki branży mówią z kolei, że w ich placówkach działa system dyżurów. I tak osoby, które pracowały w takie dni, jak 2 i 5 stycznia, tak teraz mają wolne i na odwrót. Wskazują jednak, że systemowo powinno się doprowadzić do sytuacji, w której nauczyciele przedszkolni i szkolni mieli dokładnie tyle samo wolnego.

Co musi się znaleźć w koszyczku wielkanocnym? Każdy produkt ma znaczenieCzytaj też:

Post ścisły w Wielki Piątek. Znany ksiądz rozwiewa wątpliwości