Wrze po decyzji MEN, rodzice wyręczają dzieci. „Uczy się, że można oszukiwać”

Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej o zniesieniu obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych do dzisiaj wywołuje żywiołowe dyskusje. Część nauczycieli alarmuje, że uczniowie w zdecydowanej większości nie chcą odrabiać nadprogramowych zadań, co może prowadzić do narastania zaległości. Z kolei rodzice zwracają uwagę na to, że chociaż rzeczywiście prace domowe są nieobowiązkowe, to w szkołach zwiększyła się częstotliwość przeprowadzania sprawdzianów i kartkówek, co wywołuje stres u dzieci.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że praca, którą dziecko wykonuje w domu, nie podlega weryfikacji, a więc nie można ustalić, czy rzeczywiście została wykonana samodzielnie, czy przy pomocy sztucznej inteligencji lub rodziców, których część regularnie wyręcza swoje dzieci.

Rodzice wyręczają dzieci w pracach domowych. Psycholog zabrała głos

– Odrabianie lekcji za dzieci może wyglądać jak chęć niesienia pomocy, ale tak naprawdę jest odbieraniem sprawczości dziecku i pokazywaniem, że nie ma ono w sobie takich umiejętności, możliwości, aby podejść do zadania samodzielnie bądź z pomocą rodzica. „Z pomocą rodzica” absolutnie nie oznacza, że rodzic robi wszystko za dziecko – mówi Agnieszka Czajkowska-Wendorff, której słowa cytuje portal edziecko.pl.

– Gdy rodzic odrabia zadanie za dziecko, to wysyła mu informację: nie dasz sobie rady, jesteś niewystarczająco mądra/mądry, żeby to zrobić. Dziecko uczy się też tego, że można oszukiwać. Jeśli rodzic zrobi pracę domową za dziecko, a potem nauczycielka zapyta, to uczeń odpowie, że on ją wykonał. Takim postępowaniem uczymy dziecko, że oszukiwanie jest czymś „normalnym” – dodaje psycholog.

Jednocześnie ekspertka podkreśla, że nauka samodzielności nie jest równoznaczna z brakiem wsparcia. – Dziecko uczy się też tego, jak należy się uczyć. Uczy się odpowiedzialności, pracowitości oraz tego, że w wykonanie zadania należy włożyć wysiłek. Jednocześnie utrwala wiedzę. Co warto zrobić? Zapytać dziecko, czy potrzebuje pomocy i w którym momencie możemy je wesprzeć – wskazała psycholog.

