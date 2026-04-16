Wymagania na egzamin ósmoklasisty 2026. To uczniowie muszą wiedzieć

Egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas ósmych. Nie ma określonego progu zdawalności, dlatego nie da się go nie zdać. Jego wynik jest jednak kluczowy podczas rekrutacji do szkół średnich, dlatego warto dobrze się do niego przygotować. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu są publikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie muszą podejść do testów z języka polskiego, matematyki oraz z języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to angielski).

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Jak co roku, pierwszy egzamin będzie dotyczył języka polskiego. Odbędzie się 11 maja o godz. 9.00. Uczniowie będą musieli rozwiązać ok. 20 zadań na podstawie dwóch tekstów, a także napisać wypracowania o charakterze argumentacyjnym (rozprawka/przemówienie) lub o charakterze twórczym (opowiadanie) – jak podaje wydawnictwo edukacyjne Nowa Era. Zadania mają sprawdzić umiejętności wnioskowania, argumentowania, formułowania opinii, a także redagowania krótkich i długich form wypowiedzi.

W arkuszu egzaminacyjnym mogą pojawić się pytania dotyczące następujących lektur:

Jan Brzechwa, „Akademia Pana Kleksa”,

Janusz Christa, „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” (komiks),

(komiks), Clive Staples Lewis, „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa”,

Ferenc Molnár, „Chłopcy z Placu Broni”,

John Ronald Reuel Tolkien, „Hobbit, czyli tam i z powrotem”,

Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”,

Aleksander Fredro, „Zemsta”,

Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”,

Adam Mickiewicz, „Dziady cz. II”,

Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”,

Juliusz Słowacki, „Balladyna”,

Jan Kochanowski, wybór fraszek, wybrana pieśń, treny VII i VIII

Adam Mickiewicz, „Reduta Ordona” , „Świtezianka” oraz „Pan Tadeusz” (księgi: I, II, IV, X, XI, XII),

, oraz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII), Sławomir Mrożek, „Artysta”,

Henryk Sienkiewicz, „Latarnik” oraz „Quo vadis” (fragmenty),

oraz (fragmenty), Stefan Żeromski, „Syzyfowe prace” (fragmenty).

Jak podała Nowa Era, „w arkuszu egzaminacyjnym mogą pojawić się zadania dotyczące lektur obowiązkowych dla klas IV–VI (pozycji książkowych poznawanych w całości) oraz lektur obowiązkowych dla klas VII i VIII (pozycji książkowych poznawanych w całości oraz krótkich utworów literackich poznawanych w całości, utworów literackich poznawanych we fragmentach i utworów poetyckich)” .

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

12 maja o godz. 9.00 odbędzie się z kolei egzamin z matematyki. Uczeń będzie miał 125 minut na rozwiązanie 20 lub 21 zadań.

Test sprawdzi wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Chodzi m.in. o działania na liczbach, wyrażenia algebraiczne, geometrię, funkcje, statystykę i prawdopodobieństwo.

Wówczas zostaną sprawdzone następujące kompetencje ucznia: „umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce, znajomość faktów matematycznych (wzorów, reguł postępowania), zdolność analizowania i rozwiązywania problemów, w tym także planowania procesu ich rozwiązywania” – poinformowało wydawnictwo Nowa Era.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

13 maja o godz. 9.00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego. Będzie się składał z zadań zamkniętych oraz otwartych na poziomie A2/A2+. Mają one sprawdzić rozumienie ze słuchu, umiejętność reagowania, rozumienie tekstów pisanych, znajomość gramatyki i słownictwa, a także umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej – podało CKE. Słownictwo na tym poziomie dotyczy m.in. następujących tematów: miejsca zamieszkania, edukacji, żywienia, zakupów oraz usług, a także podróżowania, turystyki czy zdrowia.

