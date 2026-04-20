Dyrektorzy czekają, szefowa MEN się kaja. „Jest mi niezmiernie przykro, że tak późno to się dzieje”

Barbara Nowacka odniosła się do krytyki edukacji zdrowotnej przez Kościół. – Mnie zobowiązuje do dialogu z Kościołem rozmowa na temat dokładnie dotyczący, czyli lekcji religii. Natomiast kiedy półtora roku temu, prawie już dwa, biskupi byli w MEN, wyrazili swoje wątpliwości dotyczące edukacji zdrowotnej, sprawiło to wrażenie spotkania transakcyjnego, czyli mówili: „Odpuścimy awanturę wokół edukacji zdrowotnej, ale prosimy wolniej robić zmiany dotyczące religii” – zaznaczyła w RMF FM.

– Natomiast rząd nie prowadzi tego typu transakcji. Jedna lekcja religii jest, przyjęła się i nie ma żadnej burzy, a Kościół w ramach takiej drobnej zemsty urządził awanturę wokół edukacji zdrowotnej – kontynuowała minister edukacji narodowej. Nowacka odniosła się do głosów o „merytorycznej rozmowie i braku znajomości podstawy programowej”. Szefowa MEN przypomniała, że „ona w tej chwili powstaje i jest tworzona przez ekspertów”.

Szefowa MEN o edukacji zdrowotnej. Barbara Nowacka odpowiada Kościołowi

– Natomiast już się wypowiadają, że to jest sprzeczne z wartościami rodziny. Chciałabym zapytać, jakim w ogóle prawem ktoś mówi, że zdrowie psychiczne, czy higiena jest niezgodna z tradycyjnymi wartościami Polski? Jestem Polką. Higiena, zdrowie psychiczne, dobra dieta i ruch – to nasze tradycje narodowe – przekonywała Nowacka. Minister edukacji tłumaczyła, że do końca tego tygodnia resort zobaczy ostateczną wersję podstaw programowych.

Potem ruszą konsultacje społeczne i między ministerstwami. Szefowa MEN przyznała, że „jest pewne opóźnienie, szczególnie z perspektywy dyrektorów szkół”. – Jest mi niezmiernie przykro, że tak późno to się dzieje – ubolewała Nowacka. Minister edukacji narodowej wyjaśniała, że zwłoka wynika z weta Karola Nawrockiego. Nowacka podsumowała, że nie będzie problemów z nauczycielami do tego przedmiotu. Zakończyła, że z przedmiotu będzie stopień na świadectwie.

