Przygotowania do matury mogą kosztować fortunę. Rodzice płacą coraz więcej

Do matur roku zostało coraz mniej czasu, a w domach setek tysięcy uczniów trwa intensywne przygotowywanie się do egzaminu dojrzałości. Wielu z pocie czoła powtarza materiał czy rozwiązuje arkusze maturalne sprzed lat.

W tym roku do matury podejdzie około 320 tysięcy uczniów. Wynik egzaminu ma dla wielu nastolatków kluczowe znaczenie w kontekście dalszej edukacji i rozwoju kariery, dlatego wielu rodziców decyduje się wspomóc swoje pociechy i zapisać je na dodatkowe, płatne zajęcia.

Z danych CBOS wynika, że aż 80 procent rodziców inwestuje w edukację swoich dzieci poza szkołą. Rok wcześniej było to 73 procent. Średnie miesięczne wydatki sięgają już 944 złotych, czyli o blisko 50 złotych więcej niż wcześniej.

Boom na korepetycje. Te przedmioty są najpopularniejsze

Rynek korepetycji przeżywa prawdziwy renesans. Coraz więcej uczniów korzysta z dodatkowych lekcji, a szczególnie popularne stały się właśnie teraz, przed maturą.

Największy wzrost zainteresowania odnotowano w przypadku języka polskiego – aż o 22 procent rok do roku. Fizyka zyskała 16 procent, a matematyka 4 procent. Jedynie język angielski zanotował niewielki spadek popularności, co eksperci wiążą z rosnącym wykorzystaniem w nauce języków narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Ile kosztują korepetycje?

Jak wynika z analizy ponad 73 tysięcy ogłoszeń serwisu e-korepetycje.net, ceny korepetycji w Polsce są zróżnicowane, ale w wielu przypadkach rosną.

Za godzinę zajęć średnio trzeba zapłacić od 70 do prawie 100 złotych. A jak to wygląda w odniesieniu do konkretnych przedmiotów? Godzina dodatkowego języka polskiego kosztuje średnio 72,48 złote, matematyki: 70,76 złotych, a języka angielskiego: 73,01 złote. Nieco więcej trzeba zapłacić za dodatkową godzinę biologii: 76,78 złotych czy chemii: 77,01. Jeszcze droższa jest geografia – tu ceny oscylują w granicach 79,17 złotych. Na godzinę dodatkowej fizyki trzeba wydać 88,00 złotych, a informatyki aż 96,89 złotych.

Najtańsze pozostają lekcje z historii, historii sztuki i języka rosyjskiego – około 66 zł za godzinę.

Gdzie jest najdrożej? Różnice między miastami

Koszty korepetycji różnią się w zależności od lokalizacji. W niektórych miastach ceny mogą być wyższe nawet o kilkanaście złotych za godzinę.

Przykładowo w Szczecinie lekcja języka polskiego kosztuje ponad 80 złotych, podczas gdy w Toruniu około 60 złotych. Matematyka najdroższa jest w Warszawie (około 75 złotych), a najtańsza w Lublinie (około 65 złotych). Z kolei za język angielski w Białymstoku zapłacimy około 66 złotych, a w Gdańsku ponad 76 złotych.

Czytaj też:

Problem ze sprawdzaniem matur, nauczyciele szybko się wycofują. Takie są stawkiCzytaj też:

Oszukują na maturze, a nauczyciele są bezradni. „Dla mnie to kłopot”