Matura 2026, język angielski. Tematy wypowiedzi pisemnych z ubiegłych lat, pełna lista

Pisemna matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym sprawdza przede wszystkim umiejętność komunikacji w praktycznych sytuacjach. Aby zdać egzamin, należy uzyskać minimum 30 proc. (18 pkt.). Jednym z ważniejszych zadań jest krótka forma pisemna – np. e-mail lub wpis na blogu – za którą można zdobyć znaczną część punktów.

Dlatego warto przygotować się do niej jak najlepiej, bo – jak głosi przysłowie: „Trening czyni mistrza”. W przeciwieństwie do matury z języka polskiego, zadania z angielskiego nie wymagają analizy lektur, ale umiejętności logicznego przekazania informacji, opisania sytuacji i odniesienia się do wskazanych punktów polecenia. Choć tematy wydają się często proste, to wielu uczniów traci punkty przez brak spójności, błędy językowe lub pomijanie kluczowych elementów.

Matura 2026. Język angielski, poziom podstawowy. Oto lista tematów wypowiedzi pisemnych z ubiegłych lat

Przeanalizuj poniższe tematy wypowiedzi pisemnych i spróbuj swoich sił.

Rok 2025: Zadaniem zdających było przygotowanie wpisu na blogu opisującego ich pierwszy w życiu występ przed publicznością. Należało uwzględnić przygotowania do wydarzenia, napotkane trudności oraz reakcję publiczności.

2024: Maturzyści mieli napisać wpis na blogu o decyzji dojeżdżania do szkoły rowerem. W pracy trzeba było wyjaśnić powody tej decyzji, opisać reakcje rówieśników oraz przedstawić nieoczekiwany problem na trasie.

2023: Zdający pisali e-mail do kolegi z Anglii, w którym informowali go o wygranej w młodzieżowym konkursie fotograficznym.

Warto pamiętać, że wypowiedź pisemna na poziomie podstawowym powinna mieć określoną formę (e-mail, wpis na forum, wpis na blogu lub list prywatny), zawierać wszystkie wymagane elementy z polecenia oraz mieścić się w limicie słów (100–150). Kluczowe są: komunikatywność, spójność tekstu oraz poprawność językowa.

