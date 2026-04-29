Matura 2026 z języka polskiego. Oto lista obowiązkowych lektur
Egzamin maturalny, zdjęcie ilustracyjne
Lista obowiązkowych na maturze lektur nie jest już tak długa jak kiedyś, ale to wcale nie znaczy, że będzie łatwiej. Niektóre pozycje mogą zaskoczyć.

Egzamin maturalny w 2026 roku rozpocznie się na początku maja i jak co roku otworzy go test z języka polskiego na poziomie podstawowym. Odbędzie się 4 maja o godzinie 9 rano. Kolejne dni to matematyka oraz język obcy nowożytny – również na poziomie podstawowym.

Dla wielu maturzystów największym wyzwaniem pozostaje jednak język polski, a szczególnie lista lektur obowiązkowych. W tym roku zaszły pewne zmiany – lista została bowiem konkretnie skrócona.

Lektury z gwiazdką. Oto lista na maturę 2026

Wśród tekstów oznaczonych jako kluczowe znajdują się zarówno utwory antyczne, jak i współczesne. Oto zestawienie najważniejszych pozycji:

  • Biblia – wybrane fragmenty, w tym: Księga Rodzaju, Księga Hioba, Księga Koheleta, Psalmy oraz Apokalipsa świętego Jana
  • Jan Parandowski – Mitologia, część pierwsza (Grecja)
  • Homer – Iliada (fragmenty)
  • Sofokles – Antygona
  • Lament świętokrzyski (fragmenty)
  • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
  • Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
  • William Szekspir – Makbet
  • Molier – Skąpiec
  • Ignacy Krasicki – wybrana satyra
  • Adam Mickiewicz – wybrane ballady (w tym Romantyczność) oraz Dziady część trzecia
  • Bolesław Prus – Lalka
  • Henryk Sienkiewicz – Potop (fragmenty)
  • Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
  • Stanisław Wyspiański – Wesele
  • Władysław Stanisław Reymont – Chłopi (fragmenty)
  • Stefan Żeromski – Przedwiośnie
  • Witold Gombrowicz – Ferdydurke (fragmenty)
  • Tadeusz Borowski – Proszę państwa do gazu
  • Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat (fragmenty)
  • Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
  • Albert Camus – Dżuma
  • George Orwell – Rok 1984
  • Sławomir Mrożek – Tango
  • Marek Nowakowski – Górą „Edek”
  • Andrzej Stasiuk – Miejsce
  • Olga Tokarczuk – Profesor Andrews w Warszawie
  • Ryszard Kapuściński – Podróże z Herodotem (fragmenty)

Lektury z wcześniejszych etapów edukacji też obowiązują

Oprócz materiału ze szkoły średniej należy pamiętać również o utworach omawianych w szkole podstawowej. Wśród nich znajdują się:

  • Ignacy Krasicki – bajki
  • Adam Mickiewicz – Dziady część druga oraz Pan Tadeusz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII)
  • Aleksander Fredro – Zemsta
  • Juliusz Słowacki – Balladyna

Im mniej lektur, tym większa presja na ich opanowanie

Choć lista została skrócona, nie oznacza to, że można podejść do niej powierzchownie. Wręcz przeciwnie – mniejsza liczba tekstów może być związana z tym, że na egzaminie będzie wymagana znajomość wszystkich szczegółów. Warto skupić się nie tylko na fabule, ale też na motywach, kontekstach oraz problematyce poruszanej w wymienionych wyżej tytułach.

Czytaj też:
Coraz więcej maturzystów odwołuje się od wyniku matury. Za złożenie wniosku płacą nawet 700 złCzytaj też:
Oszukują na maturze, a nauczyciele są bezradni. „Dla mnie to kłopot”

Źródło: Eska