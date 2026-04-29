Matura 2026 z języka polskiego. Oto lista obowiązkowych lektur

Egzamin maturalny w 2026 roku rozpocznie się na początku maja i jak co roku otworzy go test z języka polskiego na poziomie podstawowym. Odbędzie się 4 maja o godzinie 9 rano. Kolejne dni to matematyka oraz język obcy nowożytny – również na poziomie podstawowym.
Dla wielu maturzystów największym wyzwaniem pozostaje jednak język polski, a szczególnie lista lektur obowiązkowych. W tym roku zaszły pewne zmiany – lista została bowiem konkretnie skrócona.
Lektury z gwiazdką. Oto lista na maturę 2026
Wśród tekstów oznaczonych jako kluczowe znajdują się zarówno utwory antyczne, jak i współczesne. Oto zestawienie najważniejszych pozycji:
- Biblia – wybrane fragmenty, w tym: Księga Rodzaju, Księga Hioba, Księga Koheleta, Psalmy oraz Apokalipsa świętego Jana
- Jan Parandowski – Mitologia, część pierwsza (Grecja)
- Homer – Iliada (fragmenty)
- Sofokles – Antygona
- Lament świętokrzyski (fragmenty)
- Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
- Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
- William Szekspir – Makbet
- Molier – Skąpiec
- Ignacy Krasicki – wybrana satyra
- Adam Mickiewicz – wybrane ballady (w tym Romantyczność) oraz Dziady część trzecia
- Bolesław Prus – Lalka
- Henryk Sienkiewicz – Potop (fragmenty)
- Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
- Stanisław Wyspiański – Wesele
- Władysław Stanisław Reymont – Chłopi (fragmenty)
- Stefan Żeromski – Przedwiośnie
- Witold Gombrowicz – Ferdydurke (fragmenty)
- Tadeusz Borowski – Proszę państwa do gazu
- Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat (fragmenty)
- Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
- Albert Camus – Dżuma
- George Orwell – Rok 1984
- Sławomir Mrożek – Tango
- Marek Nowakowski – Górą „Edek”
- Andrzej Stasiuk – Miejsce
- Olga Tokarczuk – Profesor Andrews w Warszawie
- Ryszard Kapuściński – Podróże z Herodotem (fragmenty)
Lektury z wcześniejszych etapów edukacji też obowiązują
Oprócz materiału ze szkoły średniej należy pamiętać również o utworach omawianych w szkole podstawowej. Wśród nich znajdują się:
- Ignacy Krasicki – bajki
- Adam Mickiewicz – Dziady część druga oraz Pan Tadeusz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII)
- Aleksander Fredro – Zemsta
- Juliusz Słowacki – Balladyna
Im mniej lektur, tym większa presja na ich opanowanie
Choć lista została skrócona, nie oznacza to, że można podejść do niej powierzchownie. Wręcz przeciwnie – mniejsza liczba tekstów może być związana z tym, że na egzaminie będzie wymagana znajomość wszystkich szczegółów. Warto skupić się nie tylko na fabule, ale też na motywach, kontekstach oraz problematyce poruszanej w wymienionych wyżej tytułach.
