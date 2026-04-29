Matura 2026 z języka polskiego. Oto lista obowiązkowych lektur

Egzamin maturalny w 2026 roku rozpocznie się na początku maja i jak co roku otworzy go test z języka polskiego na poziomie podstawowym. Odbędzie się 4 maja o godzinie 9 rano. Kolejne dni to matematyka oraz język obcy nowożytny – również na poziomie podstawowym.

Dla wielu maturzystów największym wyzwaniem pozostaje jednak język polski, a szczególnie lista lektur obowiązkowych. W tym roku zaszły pewne zmiany – lista została bowiem konkretnie skrócona.

Lektury z gwiazdką. Oto lista na maturę 2026

Wśród tekstów oznaczonych jako kluczowe znajdują się zarówno utwory antyczne, jak i współczesne. Oto zestawienie najważniejszych pozycji:

Biblia – wybrane fragmenty, w tym: Księga Rodzaju, Księga Hioba, Księga Koheleta, Psalmy oraz Apokalipsa świętego Jana

Jan Parandowski – Mitologia, część pierwsza (Grecja)

Homer – Iliada (fragmenty)

Sofokles – Antygona

Lament świętokrzyski (fragmenty)

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

William Szekspir – Makbet

Molier – Skąpiec

Ignacy Krasicki – wybrana satyra

Adam Mickiewicz – wybrane ballady (w tym Romantyczność) oraz Dziady część trzecia

Bolesław Prus – Lalka

Henryk Sienkiewicz – Potop (fragmenty)

Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara

Stanisław Wyspiański – Wesele

Władysław Stanisław Reymont – Chłopi (fragmenty)

Stefan Żeromski – Przedwiośnie

Witold Gombrowicz – Ferdydurke (fragmenty)

Tadeusz Borowski – Proszę państwa do gazu

Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat (fragmenty)

Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

Albert Camus – Dżuma

George Orwell – Rok 1984

Sławomir Mrożek – Tango

Marek Nowakowski – Górą „Edek”

Andrzej Stasiuk – Miejsce

Olga Tokarczuk – Profesor Andrews w Warszawie

Ryszard Kapuściński – Podróże z Herodotem (fragmenty)

Lektury z wcześniejszych etapów edukacji też obowiązują

Oprócz materiału ze szkoły średniej należy pamiętać również o utworach omawianych w szkole podstawowej. Wśród nich znajdują się:

Ignacy Krasicki – bajki

Adam Mickiewicz – Dziady część druga oraz Pan Tadeusz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII)

Aleksander Fredro – Zemsta

Juliusz Słowacki – Balladyna

Im mniej lektur, tym większa presja na ich opanowanie

Choć lista została skrócona, nie oznacza to, że można podejść do niej powierzchownie. Wręcz przeciwnie – mniejsza liczba tekstów może być związana z tym, że na egzaminie będzie wymagana znajomość wszystkich szczegółów. Warto skupić się nie tylko na fabule, ale też na motywach, kontekstach oraz problematyce poruszanej w wymienionych wyżej tytułach.

