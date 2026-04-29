Szokujące sceny w podstawówce. Mężczyzna miał dusić 10-latka

Na początku kwietnia w jednej z podstawówek w podhalańskiej miejscowości Ciche doszło do zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Jak wynika z relacji rodziców, do szkolnej świetlicy miał wtargnąć dorosły mężczyzna i zacząć dusić jednego z uczniów.

Sprawa ujrzała światło dzienne po tym, jak na skrzynki lokalnych redakcji wpłynął mail opisujący incydent. Autorzy wiadomości podkreślali w niej, że sytuacja „rodzi poważne pytania o bezpieczeństwo dzieci w placówkach oświatowych”.

Jak wynika z relacji rodziców, do zdarzenia miało dojść w tygodniu przed Wielkanocą. To właśnie wtedy rozwścieczony ojciec jednej z uczennic wszedł do świetlicy – wykorzystał moment, gdy nie było tam nauczyciela ani opiekuna. Miał podejść do 10-letniego chłopca z trzeciej klasy, złapać go za szyję i przycisnąć do ściany.

Dziecko po powrocie do domu opowiedziało o wszystkim bliskim. Ci mieli zgłosić sprawę na policję oraz do kuratorium oświaty.

Służby badają sprawę

Zgłoszenie potwierdzają służby. Jak dziennikarzom Onetu przekazał Łukasz Burek, rzecznik prasowy policji w Nowym Targu, „komisariat policji w Czarnym Dunajcu prowadzi czynności w sprawie, bo dostał stosowne zawiadomienie”. – Wszystkie okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Ustalono, że wskazanym sprawcą zdarzenia jest 36-letni mieszkaniec gminy Czarny Dunajec, natomiast pokrzywdzonym 10-letni chłopiec, również mieszkaniec tej samej gminy. Na tym etapie, ze względu na dobro postępowania, nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji – podkreśla rzecznik.

I dodaje, że zawiadomienie o zdarzeniu złożyła osoba niespokrewniona z poszkodowanym dzieckiem.

Sprawą zajmuje się także krakowskie kuratorium oświaty. – Anonimowa skarga od rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cichem wpłynęła do nas 23 kwietnia – mówi rzecznik kuratorium, Arkadiusz Warchał.

– Treść skargi pokrywa się z tym, o co pyta mnie dziś Onet. Zaraz po tym, jak dostaliśmy skargę, wystąpiliśmy do szkoły o uzupełnienie danych, aby możliwe było udzielenie informacji o sposobie rozpatrzenia skargi – dodaje.

Kuratorium zapowiada doraźną kontrolę, która ma sprawdzić, czy szkoła zapewnia uczniom odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Co na to dyrekcja?

Maria Domagała, dyrektorka szkoły, w której doszło do incydentu ze względu na toczące się postępowanie nie komentuje szczegółów zdarzenia. Potwierdziła jednak, że zostało ono zarejestrowane przez szkolny monitoring.

Dyrektorka wysnuła także tezę, że między dziećmi – zarówno zaatakowanym chłopcem, jak i córką mężczyzny – miało dojść wcześniej do konfliktu.

