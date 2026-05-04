Matura 2026. Tyle naprawdę zarabiają nauczyciele za sprawdzanie prac

Sprawdzanie matur to dla nauczycieli nie tylko coroczny obowiązek, ale też możliwość dorobienia. System wynagrodzeń nauczycieli w przypadku egzaminów maturalnych nie jest jednak prosty — opiera się na procentach od pensji nauczyciela dyplomowanego. W 2026 roku jest to 6397 zł brutto, co stanowi bazę do wszystkich wyliczeń.

Stawki za sprawdzanie prac na maturach 2026. Różnice są wyraźne

Najczęściej nauczyciele rozliczani są za każdą sprawdzoną pracę. W przypadku matematyki na poziomie podstawowym to około 38,94 zł brutto za ucznia, a przy językach obcych stawki spadają do około 23,97 zł.

Wyjątkiem jest jednak język polski, gdzie wynagrodzenie dzielone jest na części. Za test maturalny nauczyciel otrzymuje około 16,77 zł, natomiast za wypracowanie ponad 40 zł. Przy poziomie rozszerzonym matur kwoty rosną i mogą przekroczyć 57 zł za arkusz.

Wynagrodzenie nauczycieli na maturach 2026. Inne stawki przy systemie elektronicznym

Nieco inaczej wygląda sytuacja przy sprawdzaniu prac maturalnych w systemie elektronicznym. Wynagrodzenie dzielone jest na mniejsze części przypisane do konkretnych zadań. W praktyce oznacza to stawki rzędu kilkunastu złotych za fragment pracy.

Co istotne, jeśli uczeń nie rozwiąże żadnego zadania na maturze, egzaminator otrzyma tylko niewielki procent standardowej kwoty. To pokazuje, że realne zarobki mogą być niższe niż sugerują podstawowe stawki.

Dodatkowe funkcje i egzaminy ustne to szansa na większy zarobek na maturach

Więcej zarobić mogą osoby zaangażowane w egzaminy ustne lub pełniące dodatkowe funkcje. Za jednego zdającego nauczyciel akademicki może otrzymać około 40,81 zł z języka polskiego i do blisko 25 zł z języka obcego.

Najwyższe dodatki przysługują przewodniczącym zespołów egzaminatorów maturalnych oraz weryfikatorom. Ich wynagrodzenie zależy od pracy całego zespołu i może znacząco podnieść końcową kwotę wynagrodzenia.

Matura 2026. Mamy tematy rozprawek z języka polskiego

