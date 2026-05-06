Będą kolejne unieważnienia egzaminów? Przecieki na maturze z angielskiego

Abiturienci (czyli absolwenci liceów czy techników) z całej Polski przystąpili dzisiaj (w środę – 6 maja) do matury z jęz. angielskiego.

Tymczasem w internecie pojawiły się zdjęcia tegorocznego arkusza. Możliwe, że po raz kolejny dojdzie do unieważnienia egzaminów – tak, jak miało to miejsce w przypadku jęz. polskiego i matematyki.

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że do ostatniego obowiązkowego egzaminu w formie pisemnej podeszło blisko 352 tys. osób (to liczba tych, którzy jako język obcy, nowożytny wskazali właśnie angielski).

Podczas Matur 2026 doszło do incydentów, o których informowały media. Na sale egzaminacyjne kilku „odważnych” uczniów postanowiło wejść ze smartfonami i sfotografować arkusze maturalne – m.in. z matematyki, do której abiturienci podeszli we wtorek (5 maja).

Katarzyna Lubnauer – wiceministra edukacji narodowej – podczas programu „Onet Rano” ujawniła, że „co najmniej 20 osób (...) będzie miało unieważniony egzamin z matematyki”. – Dla nich oznacza to, że czekają rok. Nie mogą podejść w tej chwili [czyli pod koniec wakacji – w sierpniu – red.] do poprawki – wskazała.

W sprawie unieważnionych egzaminów głos zabrał także dyrektor CKE – Robert Zakrzewski. Potwierdził on, że liczba absolwentów szkół, którzy wnieśli telefony na sale, wynosi kilkanaście – są to osoby, które mają unieważnione egzaminy z jęz. polskiego (uczniowie zmierzyli się z przedmiotem w poniedziałek – 4 maja) i matematyki.

„System się aktualizuje”

Był jednak ostrożny z podawaniem konkretnej liczby.

Jak wskazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, „cały czas system się aktualizuje wraz z uzupełnianiem protokołów przez dyrektorów szkół”.

