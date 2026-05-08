Co będzie na egzaminie ósmoklasisty? Najczęstsze typy uczniów i nauczycieli

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się 11 maja 2026 roku o godz. 9 (mowa o terminie głównym). Po nim uczniowie zmierzą się z matematyką (12 maja o godz. 9) i językiem obcym, nowożytnym (13 maja – także o godz. 9).

Wielu uczniów zastanawia się, jaka lektura tym razem pojawi się w arkuszu. Oto książki, które najczęściej podawane są w internecie jako „pewniaki”.

Jaka lektura będzie na egzaminie ósmoklasisty z polskiego?

Portal Strefa Edukacji podał, że w 2026 r. może być to „Opowieść wigilijna” lub „Opowieści z Narnii”. To typy nauczycieli.

Pierwsza lektura to opowiadanie Charlesa Dickensa, które nawiązuje do Wigilii Bożego Narodzenia. Została napisana w 1843 r. Fabuła traktuje o skąpym i zgorzkniałym Ebenezerze Scrooge’u, który nie cierpi świąt i ludzi. W noc wigilijną odwiedzają go duchy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, pokazując mu skutki jego egoizmu. Dzięki temu bohater przechodzi przemianę i staje się dobrym, życzliwym człowiekiem. Druga to natomiast powieść fantasy autorstwa Clive'a Staplesa Lewisa. Napisał ją w latach 1949-1954. Fabuła traktuje tu o dzieciach, które trafiają do magicznej krainy Narnii, gdzie zwierzęta mówią ludzkim głosem, istnieje magia i trwa walka dobra ze złem. Bohaterowie przeżywają przygody, dojrzewają i pomagają chronić Narnię pod przewodnictwem lwa Aslana.

A co typują uczniowie?

Jeśli chodzi o uczniów, według nich będzie to albo „Hobbit, czyli tam i z powrotem”, albo „Kamienie na szaniec”.

Pierwsza lektura to powieść fantasy John Ronald Reuel Tolkien, wydana w 1937 r. W skrócie – opowiada ona o Bilbo Bagginsie, który wyrusza z grupą krasnoludów w niebezpieczną wyprawę po skarb strzeżony przez smoka Smauga. Podczas podróży przeżywa liczne przygody i odkrywa w sobie odwagę. Natomiast druga to literatura faktu – autorstwa Aleksandra Kamińskiego, wydana w 1943 r.- jest historią o młodych harcerzach z czasów drugiej wojny światowej, którzy walczą z niemiecką okupacją w Warszawie. Książka pokazuje ich przyjaźń, patriotyzm, odwagę i poświęcenie.

