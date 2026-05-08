Nauczyciel grzmi ws. ważnego egzaminu. „Nie pokazuje prawdy, oszukuje uczniów i rodziców”

– Egzamin ósmoklasisty jest źle skonstruowany od lat, co pokazują wyniki. Nie jest możliwe, aby ponad połowa społeczeństwa była uzdolniona matematycznie, co w konsekwencji powoduje, że uczniowie uzdolnieni matematycznie, nie mają szansy pokazać właśnie, że są uczniami uzdolnionymi. Staramy się, aby wszyscy byli szczęśliwi, a tak się nie da – powiedział w rozmowie ze Strefą Edukacji nauczyciel krakowskiego liceum Karol Dudek-Różycki.

Wykładowca akademicki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodził się z sugestią, że część najzdolniejszych uczniów zostaje w praktyce pozostawiona sama sobie. Zdaniem Dudka-Różyckiego „to jest właściwie motto naszej edukacji”. Nauczyciel wskazał, że „zaczęliśmy likwidować kółka dla uzdolnionych, kółka zainteresowania i wprowadziliśmy kółka repetycyjne, utrwalające czy pomagające uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki jest zły? Nauczyciel o poszkodowanych najzdolniejszych uczniach

– Zastosowaliśmy taki system, że już nie pozwalamy uczniowi zdolnemu, uczniowi zainteresowanemu danym przedmiotem się wykazać i to jest ogromny błąd. Mało tego, oszukujemy tych, którzy z matematyki są przeciętni albo słabi, że sobie poradzą, na przykład, w klasie z rozszerzoną matematyką i to prowadzi do dramatów nie tylko intelektualnych, ale emocjonalnych – przekonywał doktor nauk chemicznych.

Problem ma być szerszy i dotyczyć całego systemu, który coraz częściej skupia się na wyrównywaniu poziomu. – Dlatego ufam, że w tym roku wyniki pokażą, że będzie lepiej i że ten egzamin wreszcie pokaże prawdę. Od czasów, kiedy powstał, co roku jest źle skonstruowany, co roku nie pokazuje prawdy i co roku oszukuje uczniów i ich rodziców, a także nie daje informacji zwrotnej szkole odnośnie do poziomu nauczania matematyki w danej placówce – podsumował Dudek-Różycki.

Wymowna grafika ws. wyników egzaminu ósmoklasisty. „Kiedyś byli elitą”

Temat rozwinął również profil na Facebooku „Nie dla chaosu w szkole”. Podkreślono, że celem egzaminu ósmoklasisty jest „maksymalnie wywindowanie ogólnopolskich rezultatów”. Na grafice zestawiono E-8 z matematyki 2025 dla Mazowsza z egzaminem gimnazjalnym z 2018 r. Siedem lat temu „uczniowie z najwyższymi wynikami byli matematyczną elitą, a dziś to bardzo duża i bardzo zróżnicowana grupa”.

