Radosław Sikorski zamieścił nagranie 38 minut przed maturą. „Zaprzeczam jakobym miał przeciek!”

– Drodzy maturzyści, szybka powtórka przed maturą z WOS. Jaka jest różnica między Radą Europejską, Radą Unii Europejskiej, a Radą Europy? Rada Europejska to spotkanie premierów, którzy nadają kierunek polityczny naszej Unii. Rada Unii Europejskiej to ministrowie, którzy podejmują decyzje prawnie wiążące. A Rada Europy to organizacja spoza systemu prawnego Unii Europejskiej. Zajmuje się praworządnością, demokracją, prawami człowieka – mówił Radosław Sikorski w nagraniu 12 maja.

Minister Spraw Zagranicznych na koniec filmu życzył zdającym powodzenia i zadeklarował, że trzyma kciuki. „Ostatnia powtórka przed maturą. Połamania długopisów! PS. Współpraca w koalicji buduje” – napisał z kolei Sikorski w opisie wideo. Szef MSZ we wtorek trzymał w rękach arkusz maturalny z WOS-u z poziomu rozszerzonego z poprzedniego roku. Wówczas maturzyści w zadaniu numer 14 musieli scharakteryzować działania Rady Europy.

Matura WOS 2026. Radosław Sikorski zrobił szybką powtórkę. Szef MSZ zaprzeczył, że miał przeciek

„Cieszę się, że niektórym przydało się na egzaminie, ale kategorycznie zaprzeczam, jakobym miał przeciek!” – skomentował natomiast Sikorski dzień później. Minister Spraw Zagranicznych nawiązał do zadania nr 17 z poziomu rozszerzonego z matury z Wiedzy o społeczeństwie. Zalazły się tam trzy opisy wybranych instytucji Unii Europejskiej oraz fragment informacji prasowej.

Następnie w pierwszym podpunkcie zadania do opisów należało przyporządkować odpowiednie nazwy spośród podanych opcji. Wśród nich były Rada UE i Rada Europejska. W kolejnym podpunkcie należało rozstrzygnąć, czy fragment informacji prasowej przytoczonej w tekście dotyczy spotkania przedstawicieli instytucji przedstawionej w opisie B z tekstu. Odpowiedź brzmiała „nie”, bo wspomniany opis dotyczył on Rady Unii Europejskiej, a fragment Rady Europejskiej.

