MEN opublikowało kalendarz na rok szkolny 26/27. Uczniów czeka dużo wolnego

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego oraz ustawą i rozporządzeniami na temat zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło nowy kalendarz na nadchodzący rok szkolny. Jak wyglądać będą ferie i okresy egzaminów w roku 2026/2027?

Kalendarz na rok szkolny 2026/2027

Zgodnie z planem pokazanym przez MEN, w kolejnym roku szkolnym zimowa przerwa świąteczna trwać będzie od 23 do 31 grudnia. Uczniowie i nauczyciele będą mieli wolne jeszcze przed Wigilią, a do szkoły wrócą dopiero w nowym roku. Z kolei wiosenna przerwa od szkoły trwać będzie od 25 do 30 marca 2027 roku.

Przekazano też, jak wyglądać będą przyszłoroczne ferie zimowe. Przewidziano trzy różne terminy dla poszczególnych województw:

18 stycznia-31 stycznia 2027: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie

1 lutego-14 lutego 2027: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie

15 lutego-28 lutego 2027: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

Kiedy zakończy się przyszły rok szkolny?

Jeśli chodzi o egzaminy, to dokładne daty poznamy do 20 sierpnia 2026 roku. Tą materią zajmuje się bowiem dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Poznaliśmy natomiast daty zakończenia roku szkolnego. W ostatnich klasach liceów, techników i szkół branżowych II stopnia będzie to 30 kwietnia 2027 roku. Pozostali uczniowie skończą naukę 25 czerwca 2027 r. Wakacje rozpoczną się oficjalnie 26 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2027 roku.

Czytaj też:

MEN chce zmian od nowego roku szkolnego. 180 uwag i opiniiCzytaj też:

Nowy ruch MEN. Uczniowie i nauczyciele dostaną specjalne instrukcje