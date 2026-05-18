MEN wprowadzi nowe kryteria oceny z zachowania. „Nauczyciele będą mieli ogromnie trudne zadanie”

Ocena z zachowania ma dla części uczniów spore znaczenie. Nawet jeśli nie wpływa na promocję do kolejnej klasy, to może decydować o świadectwie z wyróżnieniem. Tylko uczniowie z „bardzo dobrym” zachowaniem mogą liczyć na tzw. świadectwo z paskiem.

MEN opracowało nowe kryteria oceny z zachowania

Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, Ministerstwo Edukacji Narodowej oddało do konsultacji i uzgodnień projekt zmian w przepisach w tej materii. Do tej pory przy ocenie z zachowania nauczyciele zwracali uwagę m.in. na wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły czy piękno mowy ojczystej.

Po zmianach, wśród kryteriów mają znaleźć się m.in. szacunek wobec innych, przestrzeganie norm społecznych i „postawa patriotyczna”. Rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca w rozmowie z gazetą tłumaczyła, że kryje się pod tym „szacunek do własnego kraju, jego historii i tradycji ale też do lokalnej społeczności oraz innych kultur”.

– W praktyce mogą to być np. udział ucznia w szkolnych uroczystościach i obchodach świąt narodowych, godne zachowanie podczas hymnu czy zaangażowanie w działania związane z historią i tradycją szkoły, miasta lub regionu – tłumaczyła.

Szkoła doceni patriotyzm uczniów? „Trudne zadanie”

Były minister edukacji Dariusz Piontkowski zauważał, że tego typu kwestie uwzględniano także do tej pory.

Zgodził się jednak, że powyższe kwestie powinny być brane pod uwagę. – Niezależnie od tego, czy nazwiemy to postawą patriotyczną, czy inaczej, taki element powinien mieć istotne znaczenie zarówno w procesie wychowania, jak i przy ocenie z zachowania – mówił.

W rozmowie z „DGP” profesor Marek Konopczyński, członek Kolegium Nauk Pedagogicznych PAN, zwracał uwagę na jeszcze jedną kwestię. Podkreślał, że patriotyzm nie jest jednorazowym gestem. – Intencje ministerstwa mogą być dobre, ale nauczyciele będą mieli ogromnie trudne zadanie, wystawiając stopnie, bo sam patriotyzm bardzo trudno jednoznacznie zdefiniować i ocenić w szkolnych kryteriach – zauważał.

Czytaj też:

MEN opublikowało kalendarz na rok szkolny 26/27. Uczniów czeka dużo wolnegoCzytaj też:

MEN chce zmian od nowego roku szkolnego. 180 uwag i opinii