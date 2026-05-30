Biskup o decyzji MEN ws. nowego przedmiotu. „Nie rozwiązuje problemu”

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Osial wydał oświadczenie w związku z informacją MEN o tym, że edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od nowego roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało jednak, że na zajęcia dotyczące wychowania seksualnego będą mogli chodzić chętni uczniowie.

MEN wyłączyło edukację seksualną z edukacji zdrowotnej. Bp Wojciech Osial zabrał głos

Duchowny przekonywał, że „Kościół nie jest i nigdy nie był przeciwny wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu troski o zdrowie własne oraz innych osób”. Komisja podkreśliła, że „w proponowanej przez MEN podstawie programowej nowego przedmiotu znajduje się wiele wartościowych treści, dotyczących m.in. troski o zdrowie fizyczne, higieny psychicznej czy rozpoznawania zagrożeń”.

Bp Osial zastrzegł jednak, że w edukacji zdrowotnej „jednocześnie pojawiają się także zagadnienia, które naruszają nadrzędną rolę małżeństwa i rodziny w życiu społecznym, chronioną również przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej”. „Samo wyłączenie edukacji seksualnej z obowiązkowych treści nie rozwiązuje problemu, ponieważ zastrzeżenia dotyczą nie tylko tego obszaru wychowania, ale całej wizji człowieka, małżeństwa i rodziny” – podkreślono w komunikacie.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski o roli małżeństwa

„Chodzi o podważanie wizji wychowania opartej na prymacie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz rodziny jako wspólnoty matki, ojca i dzieci. Seksualność człowieka powinna być ukazywana w perspektywie prorodzinnej, a nie wyłącznie jako indywidualny aspekt zdrowia. Należy ją przedstawiać w kontekście miłości małżeńskiej, odpowiedzialności i życia rodzinnego, podkreślając wartość oraz piękno rodziny” – czytamy.

„Odejście od takiej wizji prowadzi do poważnych konsekwencji społecznych i rodzinnych – pogłębiania kryzysu demograficznego, wzrostu liczby rozwodów i cierpienia dzieci, problemów zdrowotnych, a w szerszej perspektywie także osłabienia narodu i państwa” – podsumowała Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

