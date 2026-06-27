Uczniowie zaczęli wakacje. Takie zmiany wprowadziło MEN od nowego roku szkolnego

W piątek 26 czerwca zakończył się rok szkolny 2025/26. Uczniowie udają się na wakacje, a po powrocie do szkoły czekają ich zmiany. „Gazeta Wyborcza” wyliczyła ich 13. W klasach od I do III będzie o godzinę więcej edukacji wczesnoszkolnej. W klasach IV – VI uczniowie będą mieli jeden przedmiot o nazwie przyroda, zamiast osobno biologii, geografii, chemii i fizyki. Każdy z przedmiotów będzie nauczany po trzy godz. tygodniowo w minimum dwugodzinnych blokach.

Pojawi się również technika, która zastąpi zajęcia praktyczno-techniczne. Nauka będzie prowadzona w dwugodzinnych blokach. Z czterech do sześciu zwiększy się liczba godzin dyrektorskich w klasach IV – VIII. Co najmniej jedna godzina wychowawcza w miesiącu zostanie przeznaczona na rozwijanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń. Dla uczniów idących nowym trybem nauczania pojawi się tydzień projektowy, na razie dla chętnych.

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Zadania domowe będą obowiązkowo sprawdzane, a uczniowie otrzymają informację zwrotną. Systematyczność ich odrabiania zostanie uwzględniona przy wystawianiu ocen. W klasach IV – VIII i w szkołach średnich pojawi się obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Segment dotyczący zdrowia seksualnego będzie nieobowiązkowy. Od nowego roku szkolnego rozpocznie się pilotaż centralnego dziennika elektronicznego (e-dziennika).

Ma on zapewnić jednolity i bezpłatny dostęp do funkcji, a także podnieść bezpieczeństwo danych. Rozpocznie się także program „Pracownie Kompas Jutra”, w ramach którego szkoły podstawowe mają dostać nowoczesne wyposażenie, niezbędne do zajęć z przyrody i praktyczno-technicznych. W szkołach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych. W szkolnym stołówkach raz w tygodniu pojawi się obiad wegeteriański. Powstanie też Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich.

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