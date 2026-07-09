Petycja do MEN ws. nowego zakazu. Resort nie chce zmian w prawie

W połowie czerwca do MEN trafiła petycja ws. wprowadzenia ustawowego zakazu wykorzystywania wizerunku dzieci i uczniów w celach promocyjnych przez przedszkola i szkoły. Autorka zaapelowała do resortu o podjęcie pilnych działań w tej sprawie. W piśmie zaproponowano również m.in. o opracowanie ogólnopolskich standardów ochrony wizerunku dziecka w przestrzeni cyfrowej dla wszystkich placówek oświatowych.

Wnioskująca domaga się także zobowiązania szkół i przedszkoli do stosowania zasady minimalizacji danych oraz wykorzystywania materiałów niepozwalających na identyfikację dzieci, włączenia ochrony wizerunku dziecka do standardów ochrony małoletnich obowiązujących w placówkach oświatowych oraz wydania przez MEN wytycznych jednoznacznie wskazujących, że działania promocyjne placówek nie mogą odbywać się kosztem prywatności i bezpieczeństwa dzieci.

Petycja do MEN z poparciem ekspertów. Resort zwrócił uwagę na realne ryzyko

Petycja zgodnie z przepisami musi zostać rozpatrzona nie później niż do połowy września. „Gazeta Prawna” podaje, że petycję poparł prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich Konrad Ciesiołkiewicz, czy szefowa sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży Monika Rosa.

MEN podziela troskę w sprawie, docenia inicjatywę i zgadza się z problemem. Jednocześnie nie planuje zmian w prawie, bo stawia na edukację i zwiększanie świadomości szkół oraz rodziców. Barbara Nowacka w marcu zwróciła się do kuratorów oświaty, aby przypomnieli szkołom i placówkom o zasadach, przestrzeganiu przepisów oraz ostrożności przy publikacji wizerunku uczniów. „Kluczowe znaczenie” w sprawie ma mieć „rozwaga i odpowiedzialność”.

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