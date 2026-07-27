Profesor o „nieszczęsnych pracach domowych”. „Zakaz wprowadzony niejako na opak”

Od nowego roku szkolnego Kompas Jutra wkroczy do przedszkoli, klasy pierwszej i czwartej szkoły podstawowej. Głównym celem zmian jest sprawienie, aby edukacja była bardziej praktyczna, a młodzi lepiej przygotowani do wyzwań współczesnego świata. Profesor Roman Leppert w rozmowie ze Strefą Edukacji podkreślił, że w przypadku podstawówek zmiana „jest tak naprawdę skromna” i dotyczy nowej podstawy programowej.

MEN wprowadziło zmiany od nowego roku szkolnego. „Czy to może się udać? Obawiam się, że nie”

Pedagog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ocenił, że „jeśli zestawimy dotychczasową podstawę z tą, która zacznie obowiązywać od 1 września, okaże się, że nowa jest o około 20 proc. obszerniejsza”. – Mamy więc do czynienia z paradoksem: próbujemy osiągnąć nową jakość, po raz kolejny robiąc to samo co dotychczas, tylko jeszcze bardziej to rozbudowując. Czy to może się udać? Obawiam się, że nie – skomentował prof. Leppert.

– Z poziomu pojedynczego nauczyciela zmiana będzie oczywiście oznaczała konieczność innego uporządkowania tematów i stworzenia nowego programu nauczania. Na pewno będzie się toczyła praca nad szkolną dokumentacją – dodał ekspert. Prof. Leppert sugerował, że nie było „działań adresowanych specjalnie do tych, którzy od września będą pracowali z klasami pierwszymi i czwartymi”.

Zmiany w szkole od 1 września. „Przyznam szczerze, że wygląda to słabo”

– Przyznam szczerze, że wygląda to słabo. Na poziomie systemowym zmienia się podstawa programowa i sposób jej konstrukcji. Najprawdopodobniej zmieni się również sposób tworzenia szkolnej dokumentacji. Czy zmieni się sposób pracy nauczycieli? Śmiem wątpić – powiedział komentator współczesnej polskiej edukacji. Zdaniem prof. Lepperta „na poziomie instytucjonalnym ważne jest także to, w co wyposażony jest nauczyciel, a z tym bywa różnie”.

Ekspert zaznaczył, że „nawyki zmienia się bardzo trudno”. – Prawdopodobnie będziemy więc obserwowali kontynuację procesu, który trwa niezależnie od działań władzy. Część nauczycieli uzna, że trzeba coś zmienić, i rzeczywiście będzie próbowała pracować inaczej. Gdybym miał jednak wskazać dominujący mechanizm, byłoby nim jak zwykle przystosowanie. Zmienimy retorykę i zapisy w dokumentach, ale to, co dzieje się w klasie, zmienić najtrudniej – stwierdził prof. Leppert.

Ekspert bez ogródek o ocenie z zachowania. „Nie wiem, po co ją nadal utrzymujemy”

„Bardzo trudne” ma być również uczenie jednych uczniów zgodnie z założeniami reformy, a innych „po staremu”. Pedagog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dziwił się, że jeszcze utrzymujemy ocenę z zachowania. – Opatrzenie ucznia jedną cenzurką – „wzorowy”, „bardzo dobry”, „dobry”, „poprawny”, „nieodpowiedni” albo „naganny” – jest zadaniem niewykonalnym – przekonywał prof. Leppert.

– Obecnie władza coraz częściej chce określać także sposób działania. Zaczęło się od nieszczęsnych prac domowych i arbitralnej decyzji, że kwestię tę uregulujemy rozporządzeniem. Był to w dodatku zakaz wprowadzony niejako na opak. Jeśli rozwój człowieka przebiega od anomii przez heteronomię do autonomii, to najbardziej kategoryczny zakaz dotyczący prac domowych wprowadziliśmy wobec uczniów klas I – III, a kwestię tę pozostawiliśmy zupełnie nieuregulowaną w szkołach ponadpodstawowych. To rozwiązanie sprzeczne z logiką rozwoju człowieka – zakończył komentator.

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