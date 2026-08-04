Ruszyły kolejne prace nad zmianami w szkołach. Chodzi o wychowanie patriotyczne

Przypomnijmy, dokument wpłynął do marszałka Sejmu w sierpniu 2024 roku. Obecnie zajęła się nim sejmowa komisja edukacji i nauki. Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło uwagę, że uczestniczy w tych pracach, a swoje stanowisko przedstawi na kolejnych etapach prowadzonego procesu legislacyjnego. Wcześniej szefowa resortu Barbara Nowacka zapowiadała, że nie ma w planach wprowadzenia nowego przedmiotu do szkół.

Prace nad projektem trwają

Krystyna Szumilas z KO, przewodnicząca sejmowej komisji poinformowała w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” , że kontynuowanie prac ma związek z reformą „Kompas Jutra”, która od początku września zacznie obowiązywać w polskich szkołach. Natomiast Krzysztof Paszyk z PSL-u przekazał, że niemal dwa lata konsultowano szczegóły projektu z kierownictwem MEN-u.

Polityk poinformował, że w wyniku prowadzonych rozmów zrezygnowano m.in. z powołania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), a także zmieniono termin obowiązywania ustawy. – Poza tym projekt zachował swój dotychczasowy kształt – przekazał w rozmowie z „DGP” przedstawiciel PSL-u.

Jak informowaliśmy wcześniej, w projekcie przewidziano wprowadzenie trzech nowych programów edukacyjnych. Budżet na ich realizację miał wynieść 15 mln zł. Chodziło m.in. obowiązkowe wycieczki do miejsc związanych z historią kraju, a także tworzenie tzw. klubów inżynierskich, które miałyby propagować zawody związane z naukami ścisłymi.

– Szkoła ma nie tylko uczyć, ale ma też wychowywać. Dlatego w najbliższym czasie przedstawimy ustawę o wychowaniu patriotycznym. Tak, aby zmiana kadencji rządu nie wpływała na kanon lektur i wartości. W Polsce jest miejsce dla wszystkich – mówił na temat projektu Władysław Kosiniak-Kamysz na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL w 2024 roku.

„Szkoły powinny mieć wybór”

Pojawiają się jednak sceptyczne komentarze dotyczące projektu PSL-u.

– Wprowadza rozwiązania, na które nie przewidziano finansowania. W dużej mierze powiela też programy, które już funkcjonują, m.in. „Poznaj Polskę” czy realizowany przez resort kultury program „Pamięć i Tożsamość”. Uważam też, że sprowadzanie wychowania patriotycznego głównie do obowiązkowych wycieczek to zbyt daleko idące uproszczenie – uznał były minister edukacji i przedstawiciel PiS-u Dariusz Piontkowski, cytowany przez „DGP” .

Krytycznie ocenił również propozycję utworzenia szkolnych klubów inżynierskich. – Nie wiadomo, czym miałyby się zajmować, kto miałby je prowadzić i czy rzeczywiście są potrzebne w każdej szkole – dodał. Zwrócił również uwagę, że w projekcie nie wyjaśniono, jak miałaby być finansowane.

Pomysłu PSL-u nie popiera także Marek Pleśniar, szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO). Jego zdaniem wprowadzanie zwiedzanie miejsc związanych z historią Polski nie powinno być obowiązkowe – szkoły powinny mieć wybór w tym zakresie, ponieważ takie przedsięwzięcia wiążą się z dodatkowymi kosztami. – Lepiej byłoby więc stworzyć warunki dla tych, którzy chcą realizować takie przedsięwzięcia z uczniami, niż narzucać je wszystkim – ocenił.

Gdy pomysł się pojawił, uznał również, że „rządzący powinni w końcu zaufać nauczycielom, że wiedzą, jak wykonywać swoją pracę”. – Dobry nauczyciel łączy teorię z praktyką i w ten sposób realizuje podstawę programową, nie potrzebuje na pewno tak drobiazgowych, ustawowych regulacji metod swojej pracy – ocenił, cytowany przez serwis prawo.pl.

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