„Alarmistyczne doniesienia o wyjątkowo trudnej sytuacji nauczycieli”. Wiceszefowa MEN podała dane

Posłanka KO Dorota Łoboda pod koniec lipca wysłała do szefowej MEN interpelację ws. wakatów w szkołach. Podkreśliła, że z „danych kuratoriów oświaty wynika, że w połowie miesiąca w banku ofert pracy dla nauczycieli znajdowało się ponad 20 tysięcy ogłoszeń”. Wspomniała również o „alarmistycznych głosach o wyjątkowo trudnej sytuacji związanej z brakiem nauczycielek i nauczycieli w całej Polsce, co wywołuje niepokój rodziców uczennic i uczniów”.

Polityk Koalicji Obywatelskiej chciała się dowiedzieć od Ministerstwa Edukacji Narodowej „jaka jest rzeczywista skala wakatów na stanowiskach nauczycieli?”, jak wygląda sytuacja w porównaniu do innych lat oraz jakie kroki robi resort, aby rozwiązać problem. Łoboda zwróciła też uwagę, że „średnia wieku polskiego nauczyciela to 46,3 lat i systematycznie rośnie”.

Pismo do MEN ws. wakatów wśród nauczycieli. Wiceminister ujawniła rzeczywistą skalę

W tym kontekście posłanka KO dopytała o ruchy MEN ws. w celu zachęcenia młodych osób do wyboru zawodu nauczyciela i powstrzymania ich od odchodzenia z tej pracy. W imieniu Barbary Nowackiej odpowiedzi udzieliła Katarzyna Lubnauer. Zgodnie ze stanem na koniec lipca było 15 729 ofert pracy oraz 10 895 wolnych etatów dla nauczycieli. W 2025 r. ofert i etatów było odpowiednio 16 061 oraz 11 029, a rok wcześniej 18 605 i 12 440.

Wiceminister edukacji narodowej tłumaczyła, że obecnie problem wynika ze standardowych ruchów po zakończeniu roku szkolnego, więc precyzyjne dane będą znane dopiero we wrześniu. Wyniki pokazują że w dwóch poprzednich latach we wrześniu ofert oraz etatów było 3 579 i 2 358 w ubiegłym roku oraz 4 248 i 2 844 w 2024 r. Lubnauer spodziewa się, że z powodu niżu demograficznego liczba wakatów spadnie.

MEN ma problem z brakiem nauczycieli? „Fakt ten nie potwierdza braku zainteresowania”

Wiceszefowa MEN przypomniała, że w ostatnim czasie wzrosły pensje nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy czy świadczenie kompensacyjne. Lubnauer ujawniła też, że do Ministerstwa Edukacji Narodowej od początku tego roku wpłynęło ok. 10 zapytań ws. kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. „Fakt ten nie potwierdza braku zainteresowania wykonywaniem zawodu nauczyciela” – podsumowała wiceszefowa MEN.

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