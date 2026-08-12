Związkowcy apelują do MEN o wzrost dodatku. Obecna kwota „śmiesznie niska”

Zgodnie z przepisami za wychowawstwo nauczycielom przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości co najmniej 300 zł brutto. Portal Samorządowy podaje, że jednostki samorządu terytorialnego bardzo rzadko decydują się na podwyższenie obowiązującej od września 2019 r. kwoty. Na czele jest Warszawa, która oferuje 530 zł. 500 zł płacą w powiecie pruszkowskim, Gdyni, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Radomiu, Oświęcimiu i Tarnowie. W dwóch ostatnich jeśli jest ponad 20 uczniów w klasie.

W innym wypadku kwota spada do 400 zł. Taki dodatek oferują powiat poznański, lubański i Pomiechówek. Związkowcy bezskutecznie apelują do MEN o podwyższenie kwoty. – Przy obecnej stawce nauczyciele nie chcą brać na siebie kolejnych zadań związanych z prowadzeniem klasy. Ten minimalny dodatek powinien być na poziomie 1 – 1,5 tys. zł – skomentował dla Dziennika Gazety Prawnej szef WZZ „Forum-Oświata” Sławomir Wittkowicz.

Nauczyciele nie chcą brać kolejnych zadań. Dodatek nie rekompensuje pracy i odpowiedzialności

Jego zdaniem samorządy zdają sobie sprawę z tego, że wysokość świadczenia jest „śmiesznie niska”. Nauczyciele nie chcą brać na siebie wychowawstwa, bo wiąże się to ze zwiększoną pracą oraz odpowiedzialnością, której dodatek nie rekompensuje. Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Waldemar Jakubowski oprócz zwiększenia kwoty do poziomu tysiąca zł chciałby też powiązania go z procentowym wzrostem uposażenia nauczyciela dyplomowanego.

– Nie można z jednej strony oczekiwać od nauczycieli, że będą wychowawcami, mediatorami, opiekunami, doradcami i pierwszą linią wsparcia dla uczniów, a z drugiej wyceniać tę odpowiedzialność na poziomie 300 zł brutto miesięcznie – stwierdził ZPN. Związek Nauczycielstwa Polskiego chciałby, aby dodatek wynosił minimum 500 zł. Wiceszef MEN Henryk Kiepura w lutym 2025 r. przekonywał, że „podwyższenie stawki będzie rozważane” w przyszłości.

Dodatek dla nauczycieli od 10 zł. „Kpina i raczej demotywuje niż zachęca do jeszcze lepszej pracy”

Związki oświatowe apelują tez o zwiększenie dodatku motywacyjnego, którego miesięczna wysokość w Kielcach zaczynała się od 10 zł brutto, a kończyła na 1,5 tys. zł. Jakubowski stwierdził, że to „kpina i raczej demotywuje niż zachęca do jeszcze lepszej pracy”. W Poznaniu widełki wynosiły od 150 zł do 1,6 tys. zł, a w Częstochowie od 435 zł do pięciu tys. zł. W Brzegu został określony na poziomie od dwóch do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

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