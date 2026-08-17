Nauczyciele czekają ponad dwa lata, w końcu wyjdą na ulicę. „Politycy, dotrzymajcie słowa!”
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Nauczyciele czekają ponad dwa lata, w końcu wyjdą na ulicę. „Politycy, dotrzymajcie słowa!”

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Sławomir Broniarz
Sławomir Broniarz Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
31 sierpnia odbędzie się manifestacja ZNP. Chodzi o podwyżki nauczycieli. Sławomir Broniarz zarzucił szefowej MEN, że jej słowa „to bardziej medialna zapowiedź, niż konkretna propozycja”.

Dzień przed oficjalnym rozpoczęciem nowego roku szkolnego przed Kancelarią Premiera odbędzie się protest nauczycieli. Hasłem manifestacji jest: „Politycy, dotrzymajcie słowa!”. Chodzi o powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Projekt znajduje się od ponad dwóch lat w sejmowej „zamrażarce”. Obietnica wprowadzenia rozwiązania padła w październiku 2023 r., a w styczniu kolejnego roku odbyło się pierwsze czytanie.

Z kolei w listopadzie 2024 r. Donald Tusk obiecał przyspieszenie prac. – Zachowanie rządzących jest skandaliczne. To lekceważenie ponad 600-tysięcznej grupy zawodowej, która na swoich barkach dźwiga jakość systemu edukacji – powiedział szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Demonstrację wspiera Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które wezwało organizacje członkowskie OPZZ do okazania solidarności z nauczycielami.

Podwyżki dla nauczycieli. Szef ZNP o słowach szefowej MEN: Medialna zapowiedź, a nie propozycja

„Pokażmy, że jesteśmy razem” – apeluje. Prezes ZNP w rozmowie z „Faktem” podkreślił, że przez ostatnie dwa miesiące nic się nie zmieniło. – W jednej z telewizji pani minister Nowacka zapowiedziała około 11-procentowe podwyżki, ale mam wrażenie, że była to bardziej medialna zapowiedź, niż konkretna propozycja odpowiadająca rzeczywistej sytuacji – mówił Sławomir Broniarz.

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, aby do powiązania wypłat ze wskaźnikiem w gospodarce doszło stopniowo. – 15-procentowa podwyżka byłaby jednym z etapów dochodzenia do tego rozwiązania, przy założeniu, że cały proces mógłby zostać rozłożony na dwa-trzy lata – tłumaczył Broniarz. Szef ZNP ma wątpliwości, czy koalicja rządowa chce dalej procedować projekt. Broniarz zakończył, że inicjatywa „ma ogromne znaczenie społeczne i panuje do niej mocne przywiązanie”.

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Źródło: WPROST.pl / znp.edu.pl / Fakt