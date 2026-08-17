Nauczyciele czekają ponad dwa lata, w końcu wyjdą na ulicę. „Politycy, dotrzymajcie słowa!”

Dzień przed oficjalnym rozpoczęciem nowego roku szkolnego przed Kancelarią Premiera odbędzie się protest nauczycieli. Hasłem manifestacji jest: „Politycy, dotrzymajcie słowa!”. Chodzi o powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Projekt znajduje się od ponad dwóch lat w sejmowej „zamrażarce”. Obietnica wprowadzenia rozwiązania padła w październiku 2023 r., a w styczniu kolejnego roku odbyło się pierwsze czytanie.

Z kolei w listopadzie 2024 r. Donald Tusk obiecał przyspieszenie prac. – Zachowanie rządzących jest skandaliczne. To lekceważenie ponad 600-tysięcznej grupy zawodowej, która na swoich barkach dźwiga jakość systemu edukacji – powiedział szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Demonstrację wspiera Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które wezwało organizacje członkowskie OPZZ do okazania solidarności z nauczycielami.

Podwyżki dla nauczycieli. Szef ZNP o słowach szefowej MEN: Medialna zapowiedź, a nie propozycja

„Pokażmy, że jesteśmy razem” – apeluje. Prezes ZNP w rozmowie z „Faktem” podkreślił, że przez ostatnie dwa miesiące nic się nie zmieniło. – W jednej z telewizji pani minister Nowacka zapowiedziała około 11-procentowe podwyżki, ale mam wrażenie, że była to bardziej medialna zapowiedź, niż konkretna propozycja odpowiadająca rzeczywistej sytuacji – mówił Sławomir Broniarz.

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, aby do powiązania wypłat ze wskaźnikiem w gospodarce doszło stopniowo. – 15-procentowa podwyżka byłaby jednym z etapów dochodzenia do tego rozwiązania, przy założeniu, że cały proces mógłby zostać rozłożony na dwa-trzy lata – tłumaczył Broniarz. Szef ZNP ma wątpliwości, czy koalicja rządowa chce dalej procedować projekt. Broniarz zakończył, że inicjatywa „ma ogromne znaczenie społeczne i panuje do niej mocne przywiązanie”.

Czytaj też:

Reforma MEN zwiększy pensje nauczycieli, ale jest haczyk. Związkowcy biją na alarm Czytaj też:

Związkowcy apelują do MEN o wzrost dodatku. Obecna kwota „śmiesznie niska”