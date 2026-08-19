Rodzice zadowoleni z obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Wiceszefowa MEN: Dzieci straciły argument

Katarzyna Lubnauer odniosła się do edukacji zdrowotnej, która budzi duże emocje wśród Kościoła i środowisk konserwatywnych. Wiceszefowa MEN podkreśliła w Tok FM, że na około 30 godzin przedmiotu edukacja seksualna będzie stanowiła w zależności od klasy od jednej do trzech godzin i będzie nieobowiązkowa. Lubnauer odrzuciła zarzuty, że frekwencja będzie wynosiła około 30 proc. Wiceminister edukacji narodowej przekonywała, że „niekoniecznie”.

Lubnaeur powołała się dane z zeszłego roku, kiedy edukacja zdrowotna nie była jeszcze obowiązkowa. – Najwięcej chodziło w najmłodszych klasach, czyli to nie była kwestia niepokoju rodziców dotyczących tego, że mogą się na tym przedmiocie dowiedzieć czegoś, co rodzice uważają, że jest sprawą wychowania przez nich. To była kwestia najczęściej oszczędzania czasu. Najmniej osób chodziło w szkołach ponadpodstawowych, dlatego że argumentem było „mamy tyle godzin” – mówiła.

Edukacja zdrowotna obowiązkowa. Wiceszefowa MEN: Usłyszałam od rodziców, że się bardzo cieszą

– Co więcej, ja od bardzo wielu rodziców, usłyszałam informację, że oni się bardzo cieszą, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, bo ich dzieci straciły ten argument, że „wiesz, nikt nie chodzi z klasy, wypisz mnie, bo mi szkoda tej godziny spędzać w szkole”, ale natomiast zdają sobie sprawę, że przedmiot jest bardzo potrzebny – kontynuowała wiceszefowa MEN. Lubnauer przypomniała, o „bardzo silnych apelach Naczelnej Izby Lekarskiej, czy Rzecznika Praw Pacjenta”.

Wiceminister edukacji narodowej dodała, że „bardzo wiele środowisk zdrowotnych wskazywało, że nie ma lepszej rzeczy z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa na przyszłość, jak edukacja zdrowotna”. Lubnauer stwierdziła, że „Kościół wypowiedział wojnę ideologiczną edukacji zdrowotnej, bo prace nad przedmiotem trwały w czasie, gdy wprowadzano zmiany nad ograniczeniem lekcji religii w szkole”. – Kościół katolicki bardzo wiele kłamstw mówi o edukacji zdrowotnej – zakończyła.

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