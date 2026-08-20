Ci specjaliści nie chcą pracować w szkole. Związkowiec wspomina o niskich zarobkach

Z banku ofert pracy dla nauczycieli wynika, że w całej Polsce poszukiwanych jest nieco ponad tysiąc psychologów – podaje „Gazeta Prawna”. Wiele z nich dotyczy jednak pracy w wymiarze zaledwie kilku lub kilkunastu godzin tygodniowo. Powodem są m.in. przepisy, które definiują możliwość zatrudniania specjalistów, w tym psychologów. Liczba etatów jest uzależniona od liczby uczniów. W szkołach gdzie jest ponad 50 uczniów psychologowie muszą stanowić minimum 25 proc. specjalistów na etacie.

– Kłopot polega na tym, że szkoła zwykle szuka psychologa dokładnie w takim wymiarze, jaki jest potrzebny do wypełnienia standardu, a nie większym – wyjaśnia wicedyrektor szkoły Robert Górniak. Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów Elżbieta Magia-Piotrowska podkreśla, że psychologowie nie chcą pracować w oświacie przez niskie wynagrodzenia, konieczność posiadania dodatkowego przygotowania pedagogicznego, czy specyfikę i warunki pracy w szkole.

Brakuje psychologów w szkołach przed 1 września. Dane MEN nie mówią wszystkiego

– Przy zatrudnieniu na kilka godzin psycholog czasami musi pracować w kilku szkołach, żeby uzbierać cały etat – tłumaczy. Przeszkodą do tego, aby psycholog został zatrudniony w większym wymiarze są często finanse. Z danych MEN wynika, że dzięki standardom dostępność psychologów w szkołach zwiększyła się z 28,3 proc. we wrześniu 2021 r. do 88 proc. w czerwcu 2026 r. W przypadku braku psychologa można zawnioskować o zatrudnienie na stanowisku osobę bez wymaganych kwalifikacji.

Górniak ostrzega, że rezygnacja ze standardów może sprawić, że szkoły zamiast psychologów zaczną zatrudniać innych specjalistów. – Normy są bardzo nieelastyczne i często utrudniają nam życie. Zdarza się, że trzeba zmniejszyć wymiar zatrudnienia specjalisty, który zna dzieci i ich potrzeby, tylko dlatego, że musimy wypełnić określony przepisami standard zatrudnienia innego specjalisty – zakończył dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar.

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