Ten sondaż to powód do zmartwień dla szefowej MEN. Wylała się gorycz na flagowy ruch

Reforma resortu Barbary Nowackiej obejmuje m.in. zmiany w programie nauczania. W nowym roku szkolnym 2025/2026 na zajęciach pojawi się m.in. nowy moduł medialny, którego celem jest nauka krytycznego i etycznego korzystania z mediów, obejmującą wyszukiwanie, selekcję, analizę i weryfikację informacji (w tym podanych – wygenerowanych – przez sztuczną inteligencję), rozpoznawanie faktów, opinii, manipulacji, fałszywych informacji, tworzenie zróżnicowanych form wypowiedzi, a także stosowania zasad higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci (cytat za MEN). W planach są także kolejne moduły – dot. bezpieczeństwa i obrony, filozofii czy ekonomii i finansów.

Zdecydowanie więcej uwagi przykuły jednak inne zarządzenia ministerstwa edukacji narodowej – m.in. o ograniczeniu religii w szkołach (od 1 września uczniowie będą mieć jedną godzinę religii tygodniowo) czy dot. zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych.

Z badania SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że to właśnie ten ostatni zakaz respondenci oceniają za najlepszy.

Złe wieści dla Barbary Nowackiej? Polacy wolą te zakazy od wielkiej reformy MEN

Zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych w szkołach uznawany jest za najkorzystniejszą decyzję MEN od początku rządów Koalicji 15 Października. Tak wskazało 25,1 proc. osób w najnowszym sondażu.

Na kolejnym miejscu jest natomiast zmiana obejmująca zajęcia religii – 15,9 proc.

Respondenci z niemal taką samą częstotliwością wskazywali też na edukację zdrowotną – tym razem zajęcia te będą obowiązkowe (wyłączając komponent o zdrowiu seksualnym, którego dzieci nie będą musiały przyswajać) – 13,3 proc.

A ile osób zadowolonych jest z reformy Kompas Jutra? Tylko 2,9 proc. – zwróciła uwagę redakcja „DGP”.

Badanie SW Research przeprowadzone zostało w dniach 25-26 sierpnia (między ubiegłym wtorkiem a środą). Użyto metody wywiadu online. Wypełniono 800 ankiet (tyle też liczyła reprezentatywna próba).

Czytaj też:

Nauczyciele wywierają presję na Tuska i MEN. „Pokazujemy politykom czerwone kartki” Czytaj też:

Prezydent zawetował bezpłatny eDziennik. MEN chce kontroli służb