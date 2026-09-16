Związki zawodowe naciskały, MEN zrobiło ukłon. Nowa Karta daje nauczycielom więcej praw?
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Związki zawodowe naciskały, MEN zrobiło ukłon. Nowa Karta daje nauczycielom więcej praw?

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Uczniowie i nauczyciel przy tablicy, zdjęcie ilustracyjne
Uczniowie i nauczyciel przy tablicy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / WorldStockStudio
Oskarżony nauczyciel (słusznie lub niesłusznie) ma dziś na starcie mniej praw niż dziecko? Tak twierdzą m.in. związki zawodowe, dlatego w ich kierunku MEN zrobiło ukłon. Nowa wersja Karty nauczyciela ma wprowadzać m.in. obowiązkowe mediacje czy terminy rozpraw przed komisjami dyscyplinarnymi.

Dzieci (uczniowie) skarżą się rodzicom na nauczyciela czy dyrektora danej szkoły, następnie sprawa trafia do rzecznika dyscyplinarnego. Treść zawiadomienia w tego typu sprawach nie musi dziś spełniać żadnych wytycznych – może mieć właściwie dowolny kształt.

To wszystko zmienić może nowelizacja ustawy Karta nauczyciela. Po jej wejściu w życie zawiadomienie zawierały będą bowiem m.in. dane nauczyciela, pokrzywdzonego dziecka, opis zdarzenia (w tym czas, miejsce, okoliczności mu towarzyszące itd.), a także – co bardzo ważne – informację o tym, czy sprawa trafiła pod mediacje. Ministerstwo edukacji narodowej wskazało, że rzecznik dyscyplinarny dzięki temu miałby od razu dostęp do podstawowych informacji. I dzięki nim mógłby poddać sprawę wstępnej analizie i ocenie.

Co dokładnie zawiera projekt MEN?

Oto co znaleźć ma się w Karcie nauczyciela. MEN o ważnym „rozwiązaniu”

Resort Barbary Nowackiej wskazał, że obecnie przepisy „nie określają terminu, w którym powinna odbyć się rozprawa przed komisją dyscyplinarną”. „W praktyce może to oznaczać wielomiesięczne oczekiwanie na rozstrzygnięcie. Dla nauczyciela to miesiące niepewności. Dla ucznia i jego rodziców oczekiwanie na wyjaśnienie sprawy, a dla szkoły – przedłużający się konflikt” – wskazało MEN.

Rozwiązanie? „Rzecznik dyscyplinarny będzie miał siedem dni na wszczęcie postępowania wyjaśniającego od otrzymania polecenia. Rozprawa przed komisją dyscyplinarną pierwszej instancji co do zasady odbędzie się najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku, a przed komisją odwoławczą – w ciągu pięciu miesięcy od otrzymania odwołania” – podało ministerstwo edukacji.

To jednak nie wszystko – nowinką są mediacje. „Projekt uzupełnia obecne rozwiązania o możliwość dobrowolnej mediacji w sprawach, których charakter na to pozwala. W niektórych sytuacjach konflikt można wyjaśnić, naprawić jego skutki i zakończyć sprawę ugodą. Dyrektor szkoły albo organ prowadzący będzie mógł skierować strony do mediacji, jeżeli pozwoli na to charakter sprawy. Mediacja nie będzie możliwa, jeżeli czyn nosi znamiona przestępstwa” – zastrzegł resort.

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Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna” / MEN