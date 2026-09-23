Szef ZNP broni nauczycieli ws. korepetycji. „Wystawia szkole nieuzasadnione złe świadectwo”

Córka pani Anny zaczęła korzystać z korepetycji z matematyki w momencie, kiedy pojawiło się zagrożenie oceną niedostateczną. – Mamo, ja po prostu jestem głupia – stwierdziła uczennica. Okazało się, że dziewczyna potrzebuje więcej czasu i kogoś, kto wyjaśni materiał w bardziej przystępny sposób, na co w szkole nie zawsze jest czas – podaje Interia.

Z badania CBOS z 2025 r. wynika, że przed startem ubiegłego roku szkolnego 80 proc. rodziców deklarowało, że ich dzieci korzystają lub będą korzystać z płatnych zajęć dodatkowych – edukacyjnych i ogólnorozwojowych. Był to najwyższy wynik w historii badania. 10 lat wcześniej wskaźnik wyniósł ok. 50 proc. Według Anny „korepetycje są odpowiedzią na niewydolność systemu edukacji”. Z kolei jej syn chodzi na zajęcia, które mają pomóc mu ćwiczyć koncentrację.

Korzystają z korepetycji. „Trudno trafić do ucznia, który ma dyskotekę w głowie”

– Jesteśmy w trakcie diagnozowania u niego ADHD – przyznała. Nauczycielka jednej z warszawskich szkół stwierdziła z kolei, że „jest grono młodych osób, które do liceum trafiło przez ambicję rodzica i w ten sposób próbują uzupełniać swoje braki”. – Jednocześnie coraz więcej młodych ludzi nie potrafi skupić uwagi i czerpać z lekcji tyle, ile by mogli – dodała Weronika. Zdaniem nauczycielki nie można trafić do „umysłu, który skupia się na chwilę, ma milion pomysłów na minutę i dyskotekę w głowie”.

Sławomir Broniarz ocenił, że jeśli dziecko niczego nie wynosi z lekcji to o przyczynach należy najpierw porozmawiać z nauczycielem. Prezes ZNP podkreślił, że nie można z automatu winić nauczycieli lub szkołę. Zdaniem Broniarza „to, co się dzieje z rynkiem korepetycji, wystawia szkole nieuzasadnione złe świadectwo”. Z korepetycji korzystają również uczniowie mający bardzo dobre wyniki. Z raportu e-korepetycje.net wynika, że sporą grupę wśród maturzystów stanowiły osoby ze średnią ponad 4,51.

Chodzą na korepetycje, bo inni też uczestniczą? Matka o kosztach

Korepetycje mają także wynikać z presji rówieśniczej i tego, że inne dzieci również na nie chodzą. Anna zwróciła też uwagę na koszty korepetycji. Przyznała, że w związku z tym musiała skrócić zimowy urlop. Matka chciałaby, aby w szkole korepetycje nie były potrzebne, ale jej zdaniem nic nie wskazuje na to, żeby coś miało przerwać tę praktykę.

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