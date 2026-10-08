Nowe przepisy uderzą w nauczycieli? Jest apel o weto prezydenta

Przypomnijmy, projekt ustawy nakłada nowe obowiązki na szkoły oraz nauczycieli. Realizacja kluczowych postulatów oznacza pracę nauczycieli w godzinach nadliczbowych bez wynagrodzenia m.in. w trakcie przewidywanych wycieczek patriotycznych, które mają być organizowane przynajmniej raz w cyklu kształcenia ucznia. Rząd ma znaleźć środki finansowe na wycieczki, jednak w dokumencie nie wspomniano, co z wynagrodzeniem nauczycieli.

– Ustawa PSL o wychowaniu patriotycznym da młodym więcej wiedzy o historii, miejscach pamięci, bezpieczeństwie i odpowiedzialności za państwo – podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz po głosowaniu w Sejmie ws. projektu ustawy.

Co mogą zrobić nauczyciele?

Mirosław Kozik, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pszczynie, członek Zarządu Głównego ZNP zwrócił uwagę, że trudno ocenić, co nauczyciele zrobią, jeśli ustawa wejdzie w życie.

– My rekomendujemy, aby jednak dbali o swoje zdrowie, nie tylko to fizyczne, ale też o dobrostan psychofizyczny w tych ciężkich dla edukacji czasach. Natomiast na pewno będą to indywidualne decyzje, w których bardzo często na pierwszym miejscu stoi uczeń – ocenił Kozik, cytowany przez portalsamorzadowy.pl.

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego postanowili teraz szkolić nauczycieli w zakresie przepisów prawa pracy, dzięki czemu mają lepiej poznać własne prawa.

– Jako Zarząd Główny przygotowujemy kampanię informacyjną dla nauczycieli i pracowników oświaty, mówiącą o tym, co kolego, koleżanko, możesz zrobić w kwestii wynagrodzenia za wycieczki – dodał Kozik.

Może pomóc tylko weto prezydenta?

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” chce z kolei skierować wniosek do prezydenta dotyczący zawetowania przez niego ustawy. Obecnie dokument czeka na decyzję Senatu, następnie trafi do Karola Nawrockiego. Krzysztof Wojciechowski, wiceprzewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę, że „najpierw powinna zostać uregulowana kwestia godzin nadliczbowych nauczycieli, tak żeby było wiadomo, kiedy i jak jest rozliczany czas pracy za wycieczki szkolne” .

– Jeżeli wiemy, że wycieczka trwa, powiedzmy, osiem godzin, a nauczyciel w danym dniu ma pracować np. siedem albo sześć godzin, to obecnie nie ma przepisu, który w sposób jednoznaczny zaliczałby mu te godziny ponad jego pensum jako godziny nadliczbowe – wyjaśnił Wojciechowski, cytowany przez portalsamorzadowy.pl.

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