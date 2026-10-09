Ataki nożowników w polskich szkołach. Władze miasta zamknęły dwie szkoły

Miasto Legionowo (woj. mazowieckie) poinformowało na swojej stronie w oficjalnym komunikacie, że „w związku z pojawiającymi się w przestrzeni internetowej informacjami dotyczącymi możliwych zagrożeń dla placówek oświatowych oraz niebezpiecznego wyzwania internetowego, miasto pozostaje w stałym kontakcie z Policją oraz dyrektorami szkół”. Zaznaczono, że „na tę chwilę nie ma potwierdzonych informacji o realnym zagrożeniu”.

Mimo to władze miasta, kierując się „troską o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, podjęły działania prewencyjne”. W związku z tym w piątek 9 października dwie legionowskie placówki oświatowe – szkoły podstawowe numer trzy i nr siedem – będą nieczynne. Wszystko przez to, że „według niepotwierdzonych przez służby informacji znalazły się na liście związanej z wyzwaniem internetowym”.

„Krwawy piątek” w szkołach. Władze Legionowa zamknęły dwie placówki po atakach nożowników

Rodzice uczniów tych placówek otrzymali szczegółowe informacje za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. Pozostałe szkoły mają funkcjonować normalnie. W piątek przed każdą szkołą na terenie Legionowa obecne będą patrole Policji oraz Straży Miejskiej. Wszystkie placówki zostaną również objęte szczególnym nadzorem i monitoringiem sytuacji. Miasto poprosiło o „zachowanie spokoju oraz korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji”.

Wszelkie istotne ustalenia mają być komunikowane na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz oficjalnych profili Miasta Legionowo. „Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkół jest dla nas najwyższym priorytetem” – podsumowano. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował dziewięć osób nożem. Tego samego dnia udaremniono atak w Sierpcu. W czwartek 15-latek zaatakował troje pracowników szkoły w Leszczydole-Nowinach. Zmarła 37-latka.

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