Szefowa MEN liczy na podpis Nawrockiego. „Może wreszcie prezydent nam to uwolni”

Barbara Nowacka w RMF FM odpowiedziała rodzicom, czy mogą posłać dzieci do szkół. – Policja będzie we wszystkich polskich szkołach. To jest 20 tysięcy placówek. Myślę, że sytuacja się uspokoiła. Poza tym nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że nawet w sytuacjach kryzysowych to bezpieczeństwo jest zapewnione – zaczęła szefowa MEN. Minister edukacji narodowej odniosła się również do zagrożenia związanego z naśladownictwem ataków w szkołach.

– Bardzo też wierzę, że rodzice się zaangażują – tak jak widać było w piątek czy sobotę – którzy sprawdzali plecaki swoim dzieciom, zaczęli z nimi rozmawiać. Nauczyciele i dyrektorzy dostali dzisiaj materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś zachowuje się nietypowo – wyjaśniała Nowacka. Szefowa MEN tłumaczyła, że chodzi o zachowanie „dziwne, agresywne, mogące sugerować, że ktoś ma złe zamiary wobec siebie lub kogoś innego”.

Szefowa MEN o atakach w szkołach. „Nie ma żadnego dowodu na żaden spisek”

– Poinformujcie państwo odpowiednie służby. Uczniowie, poinformujcie nauczycieli, rodziców, bo tylko w ten sposób zapobiegniemy takim działaniom, które ewidentnie zaczęły być naśladowane. I tutaj z tego, co wiem od służb, nie ma żadnego – jak na razie – dowodu na żaden spisek – powiedziała Nowacka. Minister edukacji narodowej wspomniała o „efekcie zgubnego wpływu, mediów społecznościowych, radykalizacji młodych i samotności, którzy szukają w sieci wsparcia”.

– Bardzo dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za ich poważne, odpowiedzialne, spokojne reakcje. Tu szczególny szacunek dla tych, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych i wyrazy współczucia dla rodziny pani woźnej – skomentował Nowacka. Szefowa MEN zaczęła wymieniać rekomendacje dla dyrektorów. – Czujność, spokój, rozmowy z uczniami i o możliwych zagrożeniach, o wzmocnieniu uczniów do odwagi, żeby ewentualnie powiedzieli o zachowaniach kolegów lub koleżanek – mówiła.

Ataki nożowników w szkołach. Ministerstwo Edukacji Narodowej o rekomendacjach dla dyrektorów

Kolejne kwestie to „empatyczne rozmowy o tym, co się dzieje w sieci, o wsparciu, o pokazaniu jak zadziałać w sytuacjach kryzysowych”. – Nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół, bo to też jest niebezpieczne. Pracujemy nad przepisami, które będą w stanie też formalnie wspomóc często dyrektorów w różnych procedurach, bo mamy dzisiaj obowiązujące od dawna stopnie alarmowe – zaznaczyła Nowacka.

W kontekście powodów ataków w szkołach minister edukacji narodowej stwierdziła, że „ponad rok temu pojawiły się pierwsze sygnały o namacalnej radykalizacji młodego pokolenia”. Nowacka podkreśliła, że „młodzież się zmienia”, a do tego można zaobserwować „jak głosuje, komunikuje się ze sobą, czy funkcjonuje w sieci”. – My żeśmy podjęli te kroki. W ramach reformy Kompas Jutra wkracza edukacja medialna, czyli rozróżnianie prawdy od fałszu, analiza treści, tak żeby pomóc – wyjaśniała.

Barbara Nowacka nie chce kolejnego weta Karola Nawrockiego

Szefowa MEN zdradziła, że młodzież „nie wie co jest prawdą, a co fałszem, czy jak rozróżnić prawdziwe filmy od tych AI”. – Edukacja nie dzieje się od tak na pstryknięcie. Ona trwa, to jest proces. I podjęliśmy to wyzwanie po, mówiąc szczerze, latach pustyni działania – tłumaczyła Nowacka. Minister edukacji narodowej przypomniała o rozwiązaniu, które „pozwoli wyłączać natychmiast niebezpieczne treści”. Przyznała, że po tym jak ustawa przejdzie przez Senat liczy na podpis Karola Nawrockiego.

Nowacka wyraziła zadowolenie z zapowiedzi, że tak się stanie. – Może wreszcie prezydent nam uwolni możliwość postępowania w interesie w młodych ludzi – wyraziła nadzieję szefowa MEN. Nowacka na koniec poinformowała o odblokowaniu finansowania na linię telefoniczną pomocy: 116 111. Podziękowała też Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Ministerstwu Zdrowia, że wsparli telefon zaufania, ale „również linię 800 100 100, gdzie dorośli, rodzice i nauczyciele, także mogą znaleźć pomoc”.

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