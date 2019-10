„Ok, poproszę milion”. Elon Musk zafundował nam własnie ogromny las

MrBeast, jeden z najbardziej popularnych youtuberów świata, który zasłynął głównie z rozdawania przypadkowym ludziom dużych ilości pieniędzy, właśnie dołączył do proekologicznej akcji. Amerykanin nie robi jednak tego bezmyślnie. Znany jest także z tego, że przy współpracy z markami angażuje się w działalność społeczną. Niedawno nagrał film, w którym on, wraz z grupą znajomych wykupili cały towar z supermarketu, a następnie przekazali go do banku żywności. Jedzenie i materiały pierwsze potrzeby trafiły do najbardziej potrzebujących. Wydał wtedy 70 tysięcy dolarów.

Najnowszy film zatytułowany „Sadzenie 20 mln drzew, mój największy projekt w życiu”, zyskał ogromny rozgłos. Obejrzało go już 27 mln osób. Zainteresowanie akcją wyraził m.in. Jack Dorsey, prezes Twittera, producent muzyczny Alan Walker, czy Elon Musk. Szef Tesli, SpaceX i The Boring Company poszedł o krok dalej...

20 milionów drzew

Akcja, o której mowa to inicjatywa #TeamTrees. Polega ona na zebraniu 20 milionów dolarów, które pozwolą na zasadzenie 20 milionów drzew do 1 stycznia 2020 roku. Drzewa zostaną posadzone w wybranych miejscach, które zostały uznane za najbardziej potrzebujące. Zostało mało czasu? Nie, jeśli wpłaty będą wpływać w takim tempie. Obecnie na koncie fundacji jest już ponad 8 milionów dolarów.

Wszystko dzięki temu, że film MrBeast'a zyskał bardzo duży rozgłos. Do akcji dołączyli się inni youtuberzy i celebryci, a także... Elon Musk. On musiał jednak zrobić to w swoim stylu, czyli spektakularnie.

Treelon Musk

Milion dolarów, czyli milion drzew. Takiej wpłaty dokonał Elon Musk. Nie powstrzymał się także przed zabawnym komentarzem, który docenią fani Władcy Pierścieni „For Treebeard”, czyli „Dla Drzewca”. Wcześniej zapytał na Twitterze, czy akcja jest wiarygodna. Po potwierdzeniu od kilku znanych osób, a także oficjalnego konta YouTuba, stwierdzi, że dokona wpłaty, która zdeklasowała imponujące 150 tys. dolarów wpłaconych przez szefa Twittera.

Szef Tesli i SpaceX poza ogromną wpłatą zmienił także swoje zdjęcie profilowe oraz nazwę na Twitterze, obecnie jest Treelon'em Muskiem. Użytkownicy portalu szybko zauważyli, że jego imię w języku hebrajskim oznacza „dąb”.

Do końca akcji pozostały niecałe dwa miesiące, ale o jej powodzenie raczej nie trzeba się martwić.

Czytaj także:

Tesla podała niespodziewane wyniki finansowe. Ceny akcji poszybowały w górę