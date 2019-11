Carrefour otworzy w Polsce eko-sklep. Będziemy trzecim rynkiem na świecie

Polska, po Francji i Hiszpanii będzie trzecim rynkiem, na którym sieć Carrefour uruchomi nowy format sklepów. W Carrefour Bio, który powstanie w Warszawie klienci będą mogli kupić specjalne produkty ekologiczne. Dostępny będzie także showroom i kawiarnia. Placówka ma zostać uruchomiona 14 listopada.

To nie pierwszy raz, gdy francuska sieć planuje otwarcie tego typu placówki w Polsce. Pierwsze informacje pojawiły się już pod koniec 2018 roku. Tym razem sieć zapewnia, że do kolejnego przełożenia daty nie dojdzie. Placówka, która zostanie otwarta w Warszawie, będzie miała powierzchnię około 200 m kw. Na całym świecie jest już około 20 sklepów pod szyldem Carrefour Bio, które oferują specyficzne produkty.

Odejście od plastiku

Carrefour w coraz większym stopniu rezygnuje także z używania plastiku. – Jest to jeden z elementów, który doskonale wpisuje się w naszą strategię Act for Food, którą promujemy już od roku – powiedziała nam podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, Justyna Orzeł, wiceprezes Carrefour Polska. – w ramach tej strategii, chcemy dokonać transformacji pewnych nawyków żywieniowych. Nie mówimy tylko o tym, jak jemy, ale także o wszystkich elementach, które towarzyszą konsumpcji. Dlatego jednym z filarów tej strategii, jest ograniczenie plastiku – dodała.

Sieć hipermarketów zachęca swoich klientów do ograniczenia zużycia opakowań jednorazowych, a przez to redukcję ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Akcja „Act for food” rozprzestrzeniła się już na wszystkie placówki francuskiej sieci. Od początku marca 2019 r. Carrefour testował to rozwiązanie w sklepach w Bydgoszczy i Toruniu.

Zabierz własne opakowanie

Aby być bardziej ekologicznym, klient może przyjść do sklepu z własnym, czystym, suchym i nieuszkodzonym pojemnikiem wyposażonym w wieczko. Do środka będzie można zapakować wędliny, mięso, sery, ryby, ciasta czy bakalie. Warunek jest tylko jeden. W jednym opakowaniu może być zapakowany tylko jeden produkt. Podczas robienia zakupów na jednym ze wskazanych działów, należy przekazać sprzedawcy swoje opakowanie. Po wytarowaniu pracownik sklepu nałoży produkt do opakowania i naklei naklejkę z kodem kreskowym na jego spodzie. Przy kasie nie zauważymy różnicy, gdyż produkt zostanie zeskanowany dokładnie tak, jakby był zapakowany w standardowy sposób. Owoce i warzywa możemy pakować w przyniesione z domu płócienne woreczki. Obecnie panuje coraz większa moda na tworzenie ich ze zużytych obrusów czy starych firanek.

Czytaj także:

Idziesz do Carrefoura? Zabierz ze sobą słoik i wielorazowe opakowania. Sieć rozszerza proekologiczną akcję