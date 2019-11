Zaskakujące wyniki badań. Najmniej ekologiczną grupą Polaków jest... młodzież

Wyniki badania panelu Ariadna dla portalu ciekaweliczby.pl zaskakują. Okazuje się bowiem, że najmniej świadoma ekologicznie jest młodzież. W grupie wiekowej 18-24 lata, tylko 67 proc. badanych Polaków deklaruje segregacje odpadów. Tylko 70 proc. ankietowanej młodzieży uważa, że spalanie plastikowych odpadów jest szkodliwe dla środowiska.

Duża rozbieżność

Okazuje się, że między tym, co młodzież deklaruje w mediach społecznościowych, a tym, jak się zachowuje na co dzień, jest duża rozbieżność. Obserwując internet, można odnieść wrażenie, że to właśnie młode pokolenie jest najbardziej świadome w kwestiach klimatycznych i proekologicznych. Dane pokazują jednak coś odwrotnego.

„Badanie pokazuje, że młodzi w wieku 18-24 są mniej świadomi ekologicznie i mniej proekologiczni w swoich działaniach niż osoby starsze od nich. A przecież to niewiele młodsza od badanych szkolna młodzież zainicjowała protesty klimatyczne i dyskusję na temat ochrony środowiska. Ważne jest zatem, aby edukacja ekologiczna była obecna w szkołach i kładła jak największy nacisk na działania praktyczne. Postawienie „like” w social media pod eko-akcjami to jednak nie to samo, co wrzucenie śmieci do odpowiedniego pojemnika” – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Ocena działań politycznych

W badaniu spytano także o ocenę działań rządu w kwestii ochrony klimatu w poprzedniej kadencji. 43 proc. pytanych negatywnie oceniło obecne decyzje polityczne w tej kwestii. Za pozytywne uznało je 31 proc. ankietowanych. „Zdecydowana większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (80 proc.) i Lewicy (77 proc.) działania rządu w tym zakresie ocenia negatywnie, podczas gdy wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości przeważają oceny pozytywne (60 proc.)” – czytamy w podsumowaniu raportu. Co ciekawe, w tej kategorii również wyróżnia się młodzież. Najwięcej negatywnych ocen zanotowano wśród osób powyżej 55 roku życia (aż 55 proc.). W kategorii 18-24 lata, oceny pozytywne przewyższyły negatywne. Dobrze proekologiczną politykę rządu poprzedniej kadencji ocenia 39 proc. młodych. Negatywnie 35 proc.

