Amazon splagiatował buty znanej marki? „Prosimy, kradnijcie nasze podejście”

Jak rozwiązywać spory w świecie miliardowych przedsiębiorstw? Dobry przykład dała firma Allbirds. Producent ekologicznych butów, w których zakochali się celebryci, stanął przed nielada problemem. W liście otwartym, który opublikowali w portalu Medium, poinformowali bowiem, że było im „niezmiernie miło”, gdy zobaczyli, że produkt Amazona jest łudząco podobny do jednego z najbardziej popularnych modeli firmy.

Chętnie pomożemy

Zamiast groźby procesu o naruszenie wzorów towarowych, Tim Brown i Joey Zwillinger, założyciele Allbirds, powiedzieli, że są zaszczyceni, że Amazon postanowił wziąć z nich przykład i zacząć produkować ekologiczne obuwie. Co więcej, w liście otwartym do Jeffa Bezosa, szefa Amazona i najbogatszego człowieka świata (oficjalnie), napisali, że z postanowili podzielić się technologią produkcji ekologicznej pianki, z której tworzą podeszwy swoich butów. „Prosimy, kradnijcie nasze podejście do ekologii” – napisali założyciele. Firma zasłynęła bowiem z tego, że jest w pełni ekologiczna. Twierdzi, że jej proces produkcyjny w żadnej negatywny sposób nie wpływa na środowisko naturalne. Podeszwy produkowane są ze wspomnianej pianki oraz wełny merynosa. Dzięki temu produkty marki cieszą się popularnością wśród celebrytów. W butach Allbirds widziani byli m.in. Will Smith, Leonardo DiCaprio, Courteney Cox, Oprah Winfrey, Matthew McConaughey czy Gwyneth Paltrow.

Amazon odpowiada

Firma Jeffa Bezosa odpowiedziała na „zarzuty” Allbirds. Firma twierdzi, że wiele firm korzysta z bardzo podobnego wzoru obuwia, więć trudno mówić o kradzieży rozwiązania konkretnej firmy.