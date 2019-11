Urodzą się pierwsze żubry z in vitro? Polscy naukowcy wszczepili zarodki żubra pięciu krowom

Według informacji LP zarodki, znajdujące się w specjalnym nośniku wspierającym transfer, do macicy krów wprowadził dr Jarosław Wojdan przy współpracy z lekarzem weterynarii, Katarzyną Barłowską.

„Działania te są prowadzone w celu ochrony gatunku i zapewnienia przyszłości materiału genetycznego” - podkreśla cytowana w przesłanym PAP komunikacie koordynator projektu i dyrektor Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, prof. Wanda Olech.

Implementacja zarodków miała miejsce miesiąc temu. U trzech z krów potwierdzono ciążę.

Jak czytamy w komunikacie Lasów Państwowych, wybór matek zastępczych nie jest przypadkowy, gdyż krowy bydła domowego są predysponowane do „żubrzej ciąży” . Podkreślono, że krzyżowanie krów z żubrami jest możliwe - wówczas na świat przychodzą żubronie, czyli hybrydy żubra z bydłem domowym.

Przygotowania do wszczepienia zarodka rozpoczęto w 2017 r., kiedy prof. Duszewska wraz z kierowanym przez siebie zespołem uzyskała po raz pierwszy na świecie zarodek żubra metodą in vitro. Zapłodnienie pozyskanymi wcześniej i zamrożonymi plemnikami udało się w przypadku sześciu pobranych komórek jajowych.

Jak przekazały Lasy Państwowe, przeprowadzony transfer zarodka jest jednym z elementów zabezpieczenia gatunku na przyszłość. Jeśli kiedykolwiek w przyszłości doszłoby do niespodziewanych zdarzeń, a populacja byłaby na skraju wyginięcia (jak to miało miejsce 100 lat temu, kiedy na wolności nie było żubrów), istnieje wtedy zabezpieczenie w postaci Banku Genów Żubra. Do tej pory w tym depozycie zgromadzono materiał genetyczny od 3500 osobników.

Z informacji przekazanych przez Lasy Państwowe wynika, że ćwierć światowej populacji żubrów żyje w Polsce, jest ich ponad 1800 i liczba ta stale rośnie.

Czytaj także:

Dwa żubry pokłóciły się o… buraka. „Ryknął w dziwny sposób”