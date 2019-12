Ford wyprodukuje części aut z resztek kawy z McDonald's

Łupiny z ziaren kawy, którą McDonald's oferuje swoim klientom, zamiast do śmietnika, trafiać będą do fabryki Forda. Najstarszy koncern motoryzacyjny i legendarna już sieć restauracji porozumiały się w kwestii produkcji innowacyjnego materiału, którzy użyty zostanie przy produkcji części samochodowych.

Lepsze niż plastik

Łupiny od ziaren kawy, które do tej pory były bezużytecznym odpadem, już niedługo po zmieleniu i zmieszaniu ze specjalnym plastikiem, posłużą do produkcji części reflektorów w nowych Fordach. Chodzi o element, który znajduje się zaraz za żarówką lub diodą ledową i który narażony jest na ciągłe wysokie temperatury. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez dział badawczo-rozwojowy Forda, łupiny po kawie nadają się do tego zadania idealnie. Są one bowiem odporne na ekstremalne temperatury.

Bardziej ekologicznie

Do tej pory, część, do której produkcji używana będzie już niebawem kawa, wytwarzana była z mieszanki plastiku i talku. Dzięki zastosowaniu nowych technologii nie dość, że ograniczona zostanie ilość produkowanego plastiku i uda się ponownie wykorzystać produkt, który do tej pory był tylko odpadem, to jeszcze wpłynie to zmniejszenie wydobycia minerału, który z oczywistych względów, nie jest zasobem odnawialnym. Okazało się również, że dzięki temu, nowe części będą lżejsze, co finalnie przełoży się na ciężar całego auta.

To nie pierwsze odpady biologiczne, z których korzysta Ford. Producent od lat tworzy części z tak niecodziennych materiałów, jak resztki po uprawie soi, zbóż, kokosów, czy pomidorów.

