Pokojowa Nagroda Nobla z wyjątkowego kruszcu

Medale dla laureatów Pokojowej Nagrody Nobla od 1901 roku wybijane są w Mennicy Norweskiej. Od 2015 roku powstaje on z niezwykłego kruszcu. Z inicjatywy właściciela mennicy - Samlerhuset Group, do stworzenia medalu wykorzystuje się wyłącznie złoto z certyfikatem Fairmined Gold, czyli takie, które wydobywane jest w kopalniach rzemieślniczych w najbiedniejszych częściach świata. Kopalnie te nie działają na przemysłową skalę i wykazują się dbałością o środowisko. Często są to też jedyne źródła zarobku dla lokalnej społeczności.

Certyfikowane złoto

"Dziś 20 milionów ludzi w Ameryce Południowej, Azji i Afryce wydobywa złoto w sposób zagrażający ich życiu i dewastujący środowisko. W takich kopalniach często wykorzystywana jest praca dzieci, przy oczyszczaniu złota stosuje się śmiertelnie niebezpieczną rtęć, a kruszec trafia w ręce grup przestępczych. Sposób na włączenie tych kopalni w obieg uczciwego handlu znalazła organizacja non profit Alians na rzecz Odpowiedzialnego Wydobycia, przyznająca certyfikat Fairmined Gold. Celem inicjatywy jest poprawa warunków pracy górników w najbiedniejszych regionach świata, wsparcie lokalnych społeczności wokół kopalni i ochrona środowiska" - czytamy w komunikacie Fairmined Gold.

Afrykański Obama

Premier Etiopii Abiy Ahmed z pokoju, wybaczenia i pojednania uczynił kluczowe elementy swojej polityki. Doprowadził do uwolnienia dziesiątek tysięcy więźniów politycznych, ogłosił amnestię dla mediów i partii, zakończył wieloletni konflikt z sąsiednią Erytreą. Abiy Ahmed otrzyma wraz z wyróżnieniem 900 tysięcy koron szwedzkich, równowartość 3,6 miliona złotych. Premier, nazywany afrykańskim Obamą ma zaledwie 43 lata, mówi biegle w kilku językach, jest fanem fitnessu i zdrowego stylu życia. Służył w wojsku, specjalizował się w filozofii.

