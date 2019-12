Wygląda jak przekarmiony, puszysty kociak. W rzeczywistości jest dzikim drapieżnikiem

Manul, znany także jako Kot Pallasa to niewielki dziki kot, który zamieszkuje górskie azjatyckie stepy. Jest wielkości mniej więcej kota domowego, ale jego długie i gęste futro sprawia, że wygląda jakby był o wiele grubszy niż typowy kot. Ten efekt potęguje krepa budowa ciała manula.

Nic dziwnego, że wiele osób widząc to zwierzę uważa że jest słodkim, grubym i puchatym kotkiem. W rzeczywistości to drapieżnik, który bardzo dobrze radzi sobie z przeżyciem w naturalnym środowisku na stepach, skalistych pustyniach, równinach i pozbawionych drzew obszarach górskich Azji Środkowej. Można go spotkać do 4500 m n.p.m. Na większości obszaru swego występowania jest chroniony, bo uznaje się go za gatunek bliski zagrożenia wyginięciem.

Koty Pallasa są samotnikami. Dzień spędzają w jaskiniach, szczelinach skalnych lub norach wykopanych przez inne zwierzęta, a polowanie rozpoczynają późnym popołudniem. Jak można się domyślać, nie są szybkimi biegaczami i polują głównie z zasadzki, wykorzystując niską roślinność i skalisty teren jako osłonę. Manule polują na szczekuszki, drobne gryzonie i ptaki.

Manula jako pierwszy opisał w 1776 roku niemiecki przyrodnik Peter Simon Pallas, stąd jedna z jego nazw. Z kolei samo słowo „manul” oznacza koto w języku kirgiskim.

Czytaj także:

Ośmiornica walczyła z orłem. Pojedynek uchwycono na nagraniu