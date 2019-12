Rzecznik rządu: Nie przejmujemy się słowami Macrona

W piątek 13 grudnia na unijnym szczycie w Brukseli kraje Unii Europejskiej, z wyjątkiem Polski, przyjęły w piątek porozumienie ws. neutralności klimatycznej. Na decyzję polskiego rządu odpowiedział Emmanuel Macron. Prezydent Francji poinformował na konferencji prasowej, że Polska ma czas do czerwca aby „potwierdzić, że zrealizuje ten cel (neutralności klimatycznej – przyp.red.) również na szczeblu krajowym” . Podkreślił zarazem, że rząd Mateusza Morawieckiego ma prawo prosić Unię Europejską o solidarność w sprawie zmian klimatu, ponieważ stoi przed większym wyzwaniem niż inne kraje ze względu na duże uzależnienie od węgla. Ostrzegł jednak, że unijne mechanizmy solidarnościowe „nie będą miały zastosowania” , jeśli Polska nie poprze zobowiązania.

– To tymczasowe wyłączenie (Polski – przyp.red.) w żaden sposób nie utrudni działania Unii Europejskiej i nie spowolni wdrożenia Zielonego Porozumienia – powiedział Macron cytowany przez Euractiv. Dodał, że Polsce nie przysługuje prawo weta w kwestiach polityki klimatycznej, a decyzje mogą być podejmowane kwalifikowaną większością głosów. – A jeśli w końcu Polska nie przyjmie porozumienia znajdzie się poza mechanizmami europejskimi, w tym mechanizmami solidarności finansowej – podsumował.

„Nie przejmowałbym się tym, co mówi prezydent Francji”

Marek Sawicki stwierdził na antenie Polsatu, że „nie przejmowałby się tym, co mówi jeden prezydent” . W opinii posła PSL „Polska ma czas i mając dobre projekty ma większe szanse na to, żeby uzyskać większe środki na rozwój energetyki odnawialnej” .

W podobnym tonie wypowiedział się Piotr Müller. – Nie przejmowałbym się tym, co mówi prezydent Francji. Nie zaskoczyła nas ta wypowiedź. On to mówi często. Jemu jest łatwiej, ponieważ Francja w dużym stopniu opiera się na energii jądrowej. Merkel wypowiedziała się w bardziej stonowanym tonie – mówił rzecznik rządu. W jego opinii, „cała dyskusja dotyczyła tego, czy Polska powinna być zobowiązania do błyskawicznego wdrożenia neutralności klimatycznej” . – Morawiecki wywalczył to, że Polska będzie dalej dyskutować czy te wymogi będą nas obowiązywały. Teraz nas nie obowiązują, czekamy na ofertę, która dotyczy funduszu transformacji energetycznej – powiedział.

Czytaj także:

Polska może znaleźć się poza mechanizmem finansowej solidarności. Macron ostrzega