Rzeź rekinów w RPA. Na plaży znaleziono kilkadziesiąt martwych ryb

Fotografię ze stertą martwych rekinów zamieściła w sieci organizacja Cape of Good Hope SPCA. To grupa zajmująca się zapobieganiem okrucieństwu wobec zwierząt w RPA. Z informacji zamieszczonych we wpisie dowiadujemy się, że odpowiednie służby próbują ustalić, kto zabił tak dużą liczbę tych ryb. Podejrzewa się kłusowników, którzy polują na płetwy i mięso rekinów, uznawane w niektórych regionach świata za prawdziwy przysmak.

Na ponure znalezisko natrafiono na plaży Strandfontein w Kapsztadzie, stolicy Republiki Południowej Afryki. „Nasi inspektorzy odkryli, że rekiny miały oderwane głowy, płetwy grzbietowe i ogony. Okoliczności tego zdarzenia są nadal badane. Płetwy rekinów są celem kłusowników, ponieważ osiągają wysokie ceny na czarnym rynku” – czytamy w komunikacie Cape of Good Hope SPCA.

