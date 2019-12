Pomogli Elon Musk, szefowie Twittera i Youtuba, PewDiePie i znani celebryci. TeamTrees zasadzi 20 mln drzew

Takiego odzewu nie spodziewał się chyba nikt. TeamTrees pokazał, że internet to nie tylko miejsce niepotrzebnego hejtu, ale także miejsce, w którym można zmobilizować do wspólnego tworzenia wspaniałych inicjatyw. Właśnie udało się przebić pułap 20 milionów dolarów, który chciano osiągnąć przed 2020 rokiem. W zasadzie, na koncie fundacji jest już 20,4 mln dolarów i suma ciągle rośnie. Zainteresowanie akcją wyraził m.in. Jack Dorsey, prezes Twittera, producent muzyczny Alan Walker, Susan Wojcicki, szefowa Youtuba, PewDiePie, największy youtuber, czy Elon Musk. Szef Tesli, SpaceX i The Boring Company poszedł o krok dalej...

20 milionów drzew

Akcja, o której mowa to inicjatywa #TeamTrees. Polega ona na zebraniu 20 milionów dolarów, które pozwolą na zasadzenie 20 milionów drzew do 1 stycznia 2020 roku. Drzewa zostaną posadzone w wybranych miejscach, które zostały uznane za najbardziej potrzebujące. Pieniądze zaczęły wpływać na konto fundacji niemal od razu.

Wszystko dzięki temu, że film MrBeast'a zatytułowany „Sadzenie 20 mln drzew, mój największy projekt w życiu”, zyskał ogromny rozgłos. MrBeast, jeden z najbardziej popularnych youtuberów świata, który zasłynął głównie z rozdawania przypadkowym ludziom dużych ilości pieniędzy, właśnie dołączył do proekologicznej akcji. Amerykanin nie robi jednak tego bezmyślnie. Znany jest także z tego, że przy współpracy z markami angażuje się w działalność społeczną. Niedawno nagrał film, w którym on, wraz z grupą znajomych wykupili cały towar z supermarketu, a następnie przekazali go do banku żywności. Jedzenie i materiały pierwsze potrzeby trafiły do najbardziej potrzebujących. Wydał wtedy 70 tysięcy dolarów. Do najnowszej akcji dołączyli się inni youtuberzy i celebryci, a także... Elon Musk. On musiał jednak zrobić to w swoim stylu, czyli spektakularnie.

